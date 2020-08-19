Как установить кондиционер после ремонта? Советы от Ланет КЛИМАТ

Очень часто бывает так, что потребность в приобретении и установке кондиционера возникает уже после проведения капитальных ремонтных работ. Но в таком случае возникает опасение, не испортит ли это интерьер и впишется ли устройство в общую концепцию комнаты. О том, как вмонтировать систему кондиционирования чисто и аккуратно, расскажут специалисты проектно-монтажной компании Ланет КЛИМАТ.

Установка кондиционера после ремонта без рисков

Если отделочные работы в вашей квартире уже выполнены, то монтаж кондиционера следует проводить с особой осторожностью, чтобы все элементы интерьера остались в целости и сохранности. Чем аккуратнее будет производиться процедура монтажа, тем более гармонично сплит-система будет выглядеть в целостном интерьере комнаты.

Чтобы установить кондиционер после ремонта жилья было проще, стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

● В первую очередь уделите должное внимание выбору места расположения устройства, чтобы точно знать, куда и когда устанавливать кондиционер. Если кондиционер на стене будет находиться далеко от окна, то короб со скрытыми проводами посреди стены превратит его в лишнюю деталь общего дизайна, нарушающим гармонию.

● Бурение отверстий при выполнении монтажных работ следует выполнять со сбором пыли, чтобы в дальнейшем уменьшить длительность уборки.

● В процессе работы необходимо решить, как спрятать шнур от кондиционера, чтобы он не стал вещью, привлекающей излишнее внимание. К примеру, можно подобрать короб, вписанный в общий интерьер, либо спрятать его за другими предметами декора, под обшивку или декоративную штукатурку.

● Во время высверливания отверстий и установки элементов крепления стоит максимально осторожно относиться к отделочным материалам во избежание их повреждения.

Если вам кажется, что самостоятельно слишком тяжело решить все сопутствующие вопросы, вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам. Компания Ланет КЛИМАТ специализируется как на продаже климатической техники в своем интернет-магазине, так и на установке сплит-систем всевозможных моделей от различных мировых производителей.

Опытные специалисты Ланет КЛИМАТ предлагают услуги по установке кондиционера, разделяющиеся на три этапа:

1. Предварительная подготовка места, где в дальнейшем будет располагаться выбранное вами устройство.

2. Непосредственная установка сплит-системы (ее внешнего блока) с подключением всех необходимых инженерных коммуникаций.

3. Процедура монтажа внутреннего блока, а также работы по настройке оборудования.

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