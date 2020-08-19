Как установить кондиционер после ремонта? Советы от Ланет КЛИМАТ

Очень часто бывает так, что потребность в приобретении и установке кондиционера возникает уже после проведения капитальных ремонтных работ. Но в таком случае возникает опасение, не испортит ли это интерьер и впишется ли устройство в общую концепцию комнаты. О том, как вмонтировать систему кондиционирования чисто и аккуратно, расскажут специалисты проектно-монтажной компании Ланет КЛИМАТ.
Установка кондиционера после ремонта без рисков
Если отделочные работы в вашей квартире уже выполнены, то монтаж кондиционера следует проводить с особой осторожностью, чтобы все элементы интерьера остались в целости и сохранности. Чем аккуратнее будет производиться процедура монтажа, тем более гармонично сплит-система будет выглядеть в целостном интерьере комнаты.
Чтобы установить кондиционер после ремонта жилья было проще, стоит придерживаться некоторых рекомендаций:
Если вам кажется, что самостоятельно слишком тяжело решить все сопутствующие вопросы, вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам. Компания Ланет КЛИМАТ специализируется как на продаже климатической техники в своем интернет-магазине, так и на установке сплит-систем всевозможных моделей от различных мировых производителей.
Опытные специалисты Ланет КЛИМАТ предлагают услуги по установке кондиционера, разделяющиеся на три этапа:
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