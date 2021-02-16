"Как с колодца бабушки" – вода "Хвиля здоров'я" напоминает вкус детства

Сервис доставки питьевой воды "Хвиля здоров’я" работает на рынке уже 10 лет

Вода – главный продукт нашего ежедневного рациона. А от ее качества, без преувеличения, зависит здоровье всего организма, ведь активно участвует в процесах обмена, проходящих в нашем теле, доставляет питательные вещества в каждую клетку, выводит токсины, шлаки и излишки солей, способствует понижению кровяного давления, нормальному пищеварению и помогает похудеть. Вот почему стакан чистой воды утром так важен для нас.

Однако напиток должен быть действительно качественным, иметь сбалансированный состав, без вредных примесей. Учитывая состояние современной экологии, найти такую воду достаточно трудно, особенно жителям больших городов, например Киева. Но выход есть. Современные технологии позволяют добыть чистую артезианскую воду. Именно такие -использует сервис доставки питьевой воды "Хвиля здоров'я". Это доставка воды в Киеве.

Они берут воду из скважины глубиной в 260 м. На такой глубине вода надежно защищена от техногенных влияний, поэтому сохраняет первозданную чистоту и уникальный состав. При этом специалисты компании используют передовые технологии известных мировых брендов. Особое внимание уделяется усовершенствованию вкуса, избавляя воду от излишка солей, но при этом сохраняя вкус и полезные элементы. В частности, в первую очередь из воды удаляют механические примеси в виде песка или частичек окисленого железа, затем пропускают через многослойную фильтромасу, чтобы убрать нежелательные органические соединения. Впоследствии смягчают воду, насыщают кислородом и обеззараживают. При этом каждый раз воду тестируют на соответствие государственным стандартам, утвержденным Министерством здравоохранения Украины. Поэтому очевидно, что воду "Хвиля здоров'я" можно спокойно пить сырой, а при кипячении она не будет оставлять накипь на нагревательных поверхностях.

"Мы помешаны на качестве чистой воды. Производственная лаборатория осуществляет постоянный контроль физико-химических параметров, а также ежедневный органолептический анализ. Вкус, запах, цветность, мутность, pH, общая минерализация и содержание железа – мы следим за тем, чтобы показатели воды находились в пределах нормы. Это дорогостоящий и трудоемкий процесс, но результат того стоит", – указывают в компании.

Сервис работает на рынке уже 10 лет. Обслуживают более 50 тыс. частных домов и офисов. Об их профессионализме свидетельствуют довольные клиенты.

"Уже много лет заказываю у этих ребят воду, где-то с 2013 года. Сейчас живем в таком бешеном ритме – всегда куда-то нужно спешить, бежать, решать проблемы, а пить хочется. Вот здесь и ребята выручают – пару раз нажал кнопочки в их приложении и вода тут как тут. И водители в них всегда опрятные, вежливые", – говорит киевлянин Никита.

"Заказывала много лет дорогую воду, всегда думала лучше дороже, зато качественнее, но так сложилось, что уже не было возможности заказывать очень дорогую воду и решила попробовать "Хвилю Здоров'я". И знаете, что? Я в полном восторге! Вода вкусная очень, напомнила детство, как у бабушки из колодца", – рассказала постоянная клиентка Елена.

Заказать воду "Хвиля Здоров'я" можно по телефону, на сайте, в Telegram или в специальном приложении. Воду доставят в любой уголок Киева в назначенное время. Все для удобства клиентов.