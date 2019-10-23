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среда, 23 октября 2019 12:41

Как правильно выбрать шарф

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Шарф - универсальный и самый распространенный предмет одежды, с помощью которого даже обычный образ можно сделать оригинальным и интересным. В гардеробе любого модника имеется такой популярный аксессуар и даже несколько.

  Шарф - идеальный аксессуар для завершения образа
Шарф - идеальный аксессуар для завершения образа

Выбираем идеальный для себя шарф

Прежде чем выбрать шарф нужно обратить внимание на такие моменты:

• Время года. Шарфы могут отличаться по материалу, поэтому стоит учитывать сезон, зимний хомут будет нелепо смотреться на легком весеннем пальто, а в зимний период вас точно не согреет платок из шифона. На зиму отличным решением станет покупка изделия из шерсти, ангоры или кашемира. Для лета и теплой весны можно подобрать хлопковый, шелковый или аксессуар из шифона. Если вы в поиске шарфа, который будет идеально смотреться для вечернего образа, тогда отдайте предпочтение изделию из блестящей или бархатной ткани.

• Стиль. Если вы хотите купить сразу несколько шарфов, чтобы сочетать их с разными видами одежды, определите какой стиль вы любите. Например, однотонный платочек, завязанный по принципу мужского галстука добавит вашему образу элегантности и строгости.

• Цветовая гамма. Цвет и рисунок играют не последнюю роль в выборе подходящего шарфа. Беспроигрышным вариантом станет покупка изделия с тремя цветами (больше не стоит). Не забывайте про свой оттенок волос, глаз и кожи. Покупайте данный аксессуар с учетом уже имеющихся в вашем гардеробе вещей.

  Шарф - идеальный аксессуар для завершения образа
Шарф - идеальный аксессуар для завершения образа

Помните, что правильно выбранный шарф задаст тон вашему образу и непременно станет изюминкой и акцентом наряда.

Где лучше купить шарф?

Хотите пополнить свой гардероб качественный и одновременно красивым шарфом? Купите этот аксессуар в режиме онлайн, ведь в интернете таких изделий очень много. Вы можете подобрать шарф на все случаи жизни и под разные образы.

Интернет-магазин шарфов "Sharf" предлагает самый большой ассортимент шарфов разных дизайнов, цветов и оттенков. Представленный выбор впечатлит даже самую требовательную модницу. В продаже женские, мужские, детские шарфы для разных времен года.

  Шарф - идеальный аксессуар для завершения образа
Шарф - идеальный аксессуар для завершения образа

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23
октября

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