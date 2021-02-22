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понедельник, 22 февраля 2021 11:10

Как правильно выбрать и где купить паллетные стеллажи

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Часто в логистике, для функциональной организации склада, возникает необходимость компактного размещения различных товаров с максимальной сохранностью грузов. Для этих целей применяется специальное оборудование - паллетные стеллажи.

  Компания ТАРГЕТГРУП предлагает своим клиентам в Украине паллетные стеллажи для склада в широком ассортименте
Компания ТАРГЕТГРУП предлагает своим клиентам в Украине паллетные стеллажи для склада в широком ассортименте

Стеллажи для паллетного хранения - удобная, широко распространенная, исключительно простая конструкция из вертикальных рам, горизонтальных балок и межрамных связей.

Почему стоит покупать такие конструкции?

У стеллажей для паллетного хранения немало преимуществ:

• быстро монтируются и демонтируются;
• проектироваться под любую высоту и ширину;
• подходят для складирования различных грузов, не только на паллетах, но и в контейнерах;
• повышают эффективность использования складского помещения не только по площади, но и по объему;
• обеспечивают беспрепятственный доступ к различным упорядоченным группам товаров.

Они подразделяются на следующие виды:

• Фронтальные - применяются для многоярусного хранения грузов, гарантируя свободный доступ к любому из поддонов, в любой момент времени;
• Набивные (Drive in) или проходные - въездные стеллажи станут наиболее рациональным и эффективным решением для размещения однотипного товара с длительным сроком хранения;
• Гравитационные - представляют собой многоуровневую рамную металлическую конструкцию;
• Мобильные - позволяют компактно складировать паллетированные товары в условиях сильно ограниченного складского пространства;
• Push-Back - позволяют хранить и обрабатывать достаточно большую товарную номенклатуру и при этом не вызывают затруднений в доступе к каждой отдельной единице;
• Pull-Out - стеллажи с выдвижными полками подходят для хранения различного тяжелого груза.

  Компания ТАРГЕТГРУП предлагает своим клиентам в Украине паллетные стеллажи для склада в широком ассортименте
Компания ТАРГЕТГРУП предлагает своим клиентам в Украине паллетные стеллажи для склада в широком ассортименте

Нужна помощь в выборе стеллажей?

Компания ТАРГЕТГРУП предлагает своим клиентам в Украине паллетные стеллажи для склада в широком ассортименте и на выгодных условиях. Мы производим стеллажи различных конструкций и габаритов, с различными аксессуарами для оборудования складов любой площади и геометрии.

Купить паллетные стеллажи разных типов вы можете на сайте нашей компании target-group.com.ua.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к нашим менеджерам (068) 599 35 53. Они проконсультируют и помогут подобрать стеллажи, которые удовлетворят ваши критические требования и факторы нагрузки, чтобы вы получили безопасную и эффективную стелажну систему.

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