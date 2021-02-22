Как правильно выбрать и где купить паллетные стеллажи

Часто в логистике, для функциональной организации склада, возникает необходимость компактного размещения различных товаров с максимальной сохранностью грузов. Для этих целей применяется специальное оборудование - паллетные стеллажи.

Компания ТАРГЕТГРУП предлагает своим клиентам в Украине паллетные стеллажи для склада в широком ассортименте

Стеллажи для паллетного хранения - удобная, широко распространенная, исключительно простая конструкция из вертикальных рам, горизонтальных балок и межрамных связей.

Почему стоит покупать такие конструкции?

У стеллажей для паллетного хранения немало преимуществ:

• быстро монтируются и демонтируются;

• проектироваться под любую высоту и ширину;

• подходят для складирования различных грузов, не только на паллетах, но и в контейнерах;

• повышают эффективность использования складского помещения не только по площади, но и по объему;

• обеспечивают беспрепятственный доступ к различным упорядоченным группам товаров.

Они подразделяются на следующие виды:

• Фронтальные - применяются для многоярусного хранения грузов, гарантируя свободный доступ к любому из поддонов, в любой момент времени;

• Набивные (Drive in) или проходные - въездные стеллажи станут наиболее рациональным и эффективным решением для размещения однотипного товара с длительным сроком хранения;

• Гравитационные - представляют собой многоуровневую рамную металлическую конструкцию;

• Мобильные - позволяют компактно складировать паллетированные товары в условиях сильно ограниченного складского пространства;

• Push-Back - позволяют хранить и обрабатывать достаточно большую товарную номенклатуру и при этом не вызывают затруднений в доступе к каждой отдельной единице;

• Pull-Out - стеллажи с выдвижными полками подходят для хранения различного тяжелого груза.

Компания ТАРГЕТГРУП предлагает своим клиентам в Украине паллетные стеллажи для склада в широком ассортименте

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Компания ТАРГЕТГРУП предлагает своим клиентам в Украине паллетные стеллажи для склада в широком ассортименте и на выгодных условиях. Мы производим стеллажи различных конструкций и габаритов, с различными аксессуарами для оборудования складов любой площади и геометрии.

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