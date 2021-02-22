Как правильно выбрать и где купить паллетные стеллажи

Часто в логистике, для функциональной организации склада, возникает необходимость компактного размещения различных товаров с максимальной сохранностью грузов. Для этих целей применяется специальное оборудование - паллетные стеллажи.
Стеллажи для паллетного хранения - удобная, широко распространенная, исключительно простая конструкция из вертикальных рам, горизонтальных балок и межрамных связей.
Почему стоит покупать такие конструкции?
У стеллажей для паллетного хранения немало преимуществ:
• быстро монтируются и демонтируются;
• проектироваться под любую высоту и ширину;
• подходят для складирования различных грузов, не только на паллетах, но и в контейнерах;
• повышают эффективность использования складского помещения не только по площади, но и по объему;
• обеспечивают беспрепятственный доступ к различным упорядоченным группам товаров.
Они подразделяются на следующие виды:
• Фронтальные - применяются для многоярусного хранения грузов, гарантируя свободный доступ к любому из поддонов, в любой момент времени;
• Набивные (Drive in) или проходные - въездные стеллажи станут наиболее рациональным и эффективным решением для размещения однотипного товара с длительным сроком хранения;
• Гравитационные - представляют собой многоуровневую рамную металлическую конструкцию;
• Мобильные - позволяют компактно складировать паллетированные товары в условиях сильно ограниченного складского пространства;
• Push-Back - позволяют хранить и обрабатывать достаточно большую товарную номенклатуру и при этом не вызывают затруднений в доступе к каждой отдельной единице;
• Pull-Out - стеллажи с выдвижными полками подходят для хранения различного тяжелого груза.
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