Как посчитать крышу из металлочерепицы

После того, как стропила возведены нужно задуматься о покупке черепицы, и в каком точно количестве понадобится вам этот материал. Несмотря на то, что цена на металлочерепицу намного доступнее, чем на ряд других современных кровельных покрытий, бывает и так, что нужно реально оценивать свой бюджет и не выходить за его рамки.

Основные нюансы расчетов необходимого количества черепицы для крыши

Основные нюансы расчетов

Если у вас крыша имеет незамысловатую форму, вы с легкостью справитесь с правильным расчётом необходимого количества листов металлической черепицы. Для этого необходимо иметь данные размеров крыши, но если ваша кровля имеет сложную форму нужно доверить это дело специалистам по расчетам металлочерепицы которых можно найти перейдя по ссылке.

Чтобы подсчитать длину ряда по вертикали и получить количество листов, нужно сложить:

• Длину скатов.

• Размер карнизного свеса.

• Размер перехлеста.

Для свеса карниза стандартные размеры – порядка 40-50 мм, а вертикальный перехлест листов металлочерепицы составляет 150-250 мм. Если для крыши необходима улучшенная гидроизоляция, листовой материал укладывается с максимальным нахлестом.

Что дает правильный расчет?

Если вы позаботитесь о правильных замерах и последующих расчетах, вы сможете:

• Избежать недостатка материала и его излишка.

• Рационализировать свои расходы.

• Упростить монтаж за счет оптимально подобранных размеров листов.

Очень удобно, что некоторые производители производят материал для кровли не только в фиксированной длине, но и предлагают порезку под индивидуальные заказы покупателей.

Если вы решите купить металлочерепицу и оформить индивидуальный заказ, будьте уверены, что вы сможете избежать ряда хлопот и улучшить общие технические характеристики своей кровельной конструкции.

Этапы выполнения расчетов

Если крыша имеет прямоугольные скаты, то рассчитать количество листов металлочерепицы можно поэтапно:

• Произвести замер каждого ската.

• К полученному замеру добавить длину свеса.

• Выполнить замер конька.

• Замерять количество рядов по ширине ската, то есть поделить ширину ската на рабочую ширину листа и округлить при необходимости в большую сторону.

• Посчитать количество листов по длине, учитывая нахлесты.

Основные нюансы расчетов необходимого количества черепицы для крыши

Замеры кровли, которая имеет несимметричные скаты, можно выполнить по такой же схеме, но для каждого ската отдельно и просуммировав полученные результаты после.

Также вам придется подсчитать сколько понадобится дополнительных элементов и крепежей.

Если у вас нет времени для самостоятельных расчетов, вы можете заказать услугу бесплатного замера и расчета у компании "С-Кровля". Наш специалист точно подсчитает, каких материалов и в каком количестве вам необходимо будет купить, металлочерепицу в том числе. Помощь высококвалифицированного специалиста будет очень кстати и поможет обезопасить себя от неправильно выполненных расчетов и решений.

Если у вас на руках будут расчеты крыши, вы сможете понимать, в какую сумму вам обойдется покупка металлочерепицы, а также необходимых аксессуаров и доборных элементов. А значит вы получаете приблизительный бюджет на строительство кровли из металлической черепицы и сможете варьировать дальнейшим выбором отдельных строительных товаров.

Чем чреваты ошибки при расчетах

Если вы допустите где-то ошибку, в ходе дальнейшего монтажа могут возникнуть трудности. Если металлочерепицы будет не хватать, важно докупить ее не только у того же производителя, но и желательно из той же партии. Ведь иногда даже разные партии одного завода, зачастую это касается мелких изготовителей, могут незначительно отличаться по оттенку.

С другой стороны, излишек материала, который из-за ошибочных расчетов был приобретен в большем количестве, чем нужно, просто останется неиспользованным. Сдать вам его назад не удастся.

Поэтому совет компании "С-Кровля": доверяйте задачу расчета опытным специалистам.