Как не попасться на крючок грабителей: действенные советы

Компания "Укрспецмонтаж 1" специализируется на различных системах безопасности

Количество квартирных краж в Украине ежедневно растет. А каждый год правоохранители фиксируют еще более неутешительную статистику.

Видеонаблюдение для дома – советуем позаботиться о нем, ведь такой всплеск преступности имеет объективные причины. Во-первых, длительный карантин и отсутствие заработка. Во-вторых, освобождение заключенных, попавших за решетку еще в 1990-х годах. И последнее, халатность самих хозяев квартир. Люди почему-то уделяют меньшее внимание безопасности дома, несмотря на то активно ведут страницы в соцсетях, по которым воры могут отследить адрес, график семьи, их благосостояние.

Чаще всего страдают новостройки. Воры понимают, что там живут в основном люди с хорошими заработками, а соседи часто мало знают друг друга. Работают воры, когда семья в отпуске или в первой части дня, когда все на работе или учебе. Некоторые идут на откровенный обман.

"Воры обокрали мою квартиру практически под чистую. Забрали планшет, ноутбук, все деньги, украшения жены. Вечером мне позвонили из неизвестного номера, сообщили, что в нашему магазинчике хулиганы разбили окно. Я тотчас поехал туда, забыв, что оставил окно на проветривании. Мы живем на первом этаже. Когда вернулся, окно было сломано, а квартира перевернута. Соседи ничего не видели. А окно в магазине, кстати, было целым", - рассказал киевлянин Иван Горняк.

Чтобы не попасть в заблуждение воров, специалисты советуют придерживаться простых правил.

- Не сообщайте домашний адрес и номер телефона посторонним без надобности.

- Следить за информацией в ваших соцсетях.

- Потеряв ключи, немедленно замените замки. Не оставляйте ключи под ковриком или в почтовом ящике.

- Закрывайте окна и форточки. Если живете на первых этажах - установите решетки.

- Не накапливайте корреспонденцию в почтовых ящиках, это наталкивает преступников на ваше длительное отсутствия. Если не можете сами, просите соседей забирать почту.

- Застрахуйте имущество на случай кражи.

Однако еще более надежным вариантом является установление видеонаблюдения. Он дает возможность отслеживать все, что происходит в доме и за его пределами, а в случае угрозы срабатывают датчики сигнализации, а хозяин получает сообщение о вторжении. В таком случае вы сможете вовремя обратиться к правоохранителям или же иметь бесспорные доказательства кражи, ведь камера сохраняет запись. Система работает автономно и не требует ежедневного обслуживания. А отслеживать дом и управлять системой можно с любой точки мира. Кроме защиты от грабителей, камеры помогут присмотреть за детьми, обслуживающим персоналом или животными. Уверены, когда знаешь, что дома все в порядке, дела на работе будут идти значительно лучше.

Купить такого спасителя для дома можно в компании "Укрспецмонтаж 1". Они специализируются на различных системах безопасности и являются профессионалами своего дела. Имеют широкий выбор качественных устройств видеонаблюдения. Обязательно подберут то, что нужно именно вам. Помогут спроектировать и смонтировать систему. Самому это сделать трудно, поэтому лучше довериться специалистам.

Компания "Укрспецмонтаж 1" специализируется на различных системах безопасности

"С нами вы можете быть уверены в высоком качестве результата, ведь "Укрспецмонтаж 1" - лидер в сфере систем безопасности. Гарантируем, что система будет работать стабильно и эффективно, обеспечивая максимальную защиту квартиры и общего жилого пространства", - убеждают специалисты компании.