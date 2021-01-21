Как не попасться на крючок грабителей: действенные советы

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 567
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1170
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 603
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 315
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2241
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 549
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2196
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 648
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 306
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 153
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 603
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2196
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3852
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 207
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 11:07

Как не попасться на крючок грабителей: действенные советы

  Комментировать
  Компания "Укрспецмонтаж 1" специализируется на различных системах безопасности
Компания "Укрспецмонтаж 1" специализируется на различных системах безопасности

Количество квартирных краж в Украине ежедневно растет. А каждый год правоохранители фиксируют еще более неутешительную статистику.

Видеонаблюдение для дома – советуем позаботиться о нем, ведь такой всплеск преступности имеет объективные причины. Во-первых, длительный карантин и отсутствие заработка. Во-вторых, освобождение заключенных, попавших за решетку еще в 1990-х годах. И последнее, халатность самих хозяев квартир. Люди почему-то уделяют меньшее внимание безопасности дома, несмотря на то активно ведут страницы в соцсетях, по которым воры могут отследить адрес, график семьи, их благосостояние.

Чаще всего страдают новостройки. Воры понимают, что там живут в основном люди с хорошими заработками, а соседи часто мало знают друг друга. Работают воры, когда семья в отпуске или в первой части дня, когда все на работе или учебе. Некоторые идут на откровенный обман.

"Воры обокрали мою квартиру практически под чистую. Забрали планшет, ноутбук, все деньги, украшения жены. Вечером мне позвонили из неизвестного номера, сообщили, что в нашему магазинчике хулиганы разбили окно. Я тотчас поехал туда, забыв, что оставил окно на проветривании. Мы живем на первом этаже. Когда вернулся, окно было сломано, а квартира перевернута. Соседи ничего не видели. А окно в магазине, кстати, было целым", - рассказал киевлянин Иван Горняк.

Чтобы не попасть в заблуждение воров, специалисты советуют придерживаться простых правил.

- Не сообщайте домашний адрес и номер телефона посторонним без надобности.
- Следить за информацией в ваших соцсетях.
- Потеряв ключи, немедленно замените замки. Не оставляйте ключи под ковриком или в почтовом ящике.
- Закрывайте окна и форточки. Если живете на первых этажах - установите решетки.
- Не накапливайте корреспонденцию в почтовых ящиках, это наталкивает преступников на ваше длительное отсутствия. Если не можете сами, просите соседей забирать почту.
- Застрахуйте имущество на случай кражи.

Однако еще более надежным вариантом является установление видеонаблюдения. Он дает возможность отслеживать все, что происходит в доме и за его пределами, а в случае угрозы срабатывают датчики сигнализации, а хозяин получает сообщение о вторжении. В таком случае вы сможете вовремя обратиться к правоохранителям или же иметь бесспорные доказательства кражи, ведь камера сохраняет запись. Система работает автономно и не требует ежедневного обслуживания. А отслеживать дом и управлять системой можно с любой точки мира. Кроме защиты от грабителей, камеры помогут присмотреть за детьми, обслуживающим персоналом или животными. Уверены, когда знаешь, что дома все в порядке, дела на работе будут идти значительно лучше.

Купить такого спасителя для дома можно в компании "Укрспецмонтаж 1". Они специализируются на различных системах безопасности и являются профессионалами своего дела. Имеют широкий выбор качественных устройств видеонаблюдения. Обязательно подберут то, что нужно именно вам. Помогут спроектировать и смонтировать систему. Самому это сделать трудно, поэтому лучше довериться специалистам.

  Компания "Укрспецмонтаж 1" специализируется на различных системах безопасности
Компания "Укрспецмонтаж 1" специализируется на различных системах безопасности

"С нами вы можете быть уверены в высоком качестве результата, ведь "Укрспецмонтаж 1" - лидер в сфере систем безопасности. Гарантируем, что система будет работать стабильно и эффективно, обеспечивая максимальную защиту квартиры и общего жилого пространства", - убеждают специалисты компании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как не попасться на крючок грабителей: действенные советы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Украинцы вышли на трассы, чтобы отметить историческое событие

Мужчина сжег себя возле могилы Тараса Шевченко

Стартовала автомобильная гонка

Умер архитектор переворота

5 человек погибли во время взрыва в доме

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 33528
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 22266
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 14346
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 10755
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
 Просмотров: 8082
Новости компаний
ТОКО ГРУП - 20 лет на рынке автозапчастей
ТОКО ГРУП - 20 лет на рынке автозапчастей Просмотров: 9
Ставки на спорт в букмекерской конторе Фаворит – как начать играть
Ставки на спорт в букмекерской конторе Фаворит – как начать играть Просмотров: 9
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
8
 5 Просмотров: 477
Несколько советов по выбору обеденного стола
Несколько советов по выбору обеденного стола Просмотров: 126
Какое освещение лучше выбрать для освещения офиса
Какое освещение лучше выбрать для освещения офиса Просмотров: 27
Больше всего комментируют
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 1036
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть