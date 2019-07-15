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понедельник, 15 июля 2019 12:30

Как десантники оценили новую технику

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  Парк техники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады пополнился новинками
Парк техники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады пополнился новинками

Техническое усиление войска постепенно набирает обороты. Ветераны советского оборонпрома уходят в прошлое, а их место в боевом строю занимают отечественные "Казаки", "Дозоры", БТР-3ДЕ. Некоторыми новинками пополнился и парк техники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Недавно десантники ее обкатывали на бригадных тактических учениях.

- У наша бригады очень напряженный ритм боевой подготовки, - рассказывает старший водитель роты огневой поддержки старший солдат Андрей Маркирьев. - В Вооруженных Силах Украины я уже более восьми лет. Успел застать то, что было раньше на вооружении, и поэтому могу сравнить с тем, что мы получили недавно. Сейчас мы проводим, так сказать, "обкатку" этих машин. Техника не подводит. Лично я руковожу БТР-3ДЕ.

Среди беспрекословного позитива своей новой машины старший солдат Андрей Маркирьев назвал хорошие немецкие двигатели, автоматическую коробку передач и улучшенную ходовую часть. Кроме этого, по словам военнослужащего, бойцы бригады одобрительно отзываются об усиленный броневой защите боевой машины. Отдельного внимания заслуживает электронная начинка бронетранспортера и его огневая мощь.

- Понимаете, здесь стоит не просто электроника, которая зажигает габаритные лампочки и подсвечивает панель приборов, это уже сложный компьютер, можно сказать, искусственный интеллект, - продолжил рассказ старший солдат Андрей Маркирьев. - Очень хорошие прицелы, позволяющие вести точный огонь из всего вооружения на дальних дистанциях. Кроме этого, есть отдельная взаимно дублирующая система работы командир - наводчик. Это очень удобно в бою, ведь можно быстро определять особо опасные цели и уничтожать их. Командир может дополнительно делать целеуказания наводчику, или вести огонь самостоятельно. Также у нас стоят новейшие приборы ночного видения, которое позволяет вести прицельный огонь ночью и в условиях сильного задымления местности.

  Парк техники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады пополнился новинками
Парк техники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады пополнился новинками

- Хочу поблагодарить конструкторов и за хорошую эргономичность боевой машины, - подчеркнул старший солдат Андрей Маркирьев. - Все места экипажа очень удобные. Можно выполнять свои задачи, не мешая друг другу.

Также положительно отзывались украинские воины и о средствах связи, установленных на этих машинах. Они изготовлены с учетом возможностей российских войск ставить препятствия и уничтожать наши каналы связи. Это позволяет непрерывно управлять подразделениями, когда российские оккупационные войска применяют свои средств РЭБ.

Во время работ рядом с военнослужащими бригады всегда были представители завода-изготовителя. Инженеры и механики тщательно изучали недостатки, которые проявились в ходе эксплуатации техники на полигоне. Также они прислушивались ко всем пожеланиям военнослужащих по размещению оборудования в боевых машинах.

Высокой оценки заслужила наша новейшая техника и от военнослужащих НАТО, которые сейчас проводят совместные тренировки с бойцами Вооруженных Сил Украины.

- На нынешних учениях я впервые увидел эти боевые машины украинского производства, - сказал лейтенант Канадских Вооруженных Сил Мартин Викс. - Они вызывают восхищение и по огневому поражению, и по возможностям передвигаться по местности. Это мощная и современная техника. Она по определенным характеристикам превосходит многие иностранные образцы.

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15
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