Как бездомным животным ищут дом: опыт Фокстрот и Happy Paw

"Фокстрот" и фонд Happy Paw помогли техникой 25 приютам в разных уголках страны

В феврале исполняется первая годовщина корпоративной программы сети электроники Фокстрот и благотворительной организации Happy Paw, где они проводят комплекс мероприятий по уменьшению численности беспризорных животных.

Идея получила название "Пухнасті друзі в кожен дім"

"Большинство людей даже и не задумываются о том, сколько приютов для бездомных животных существует и сколько "хвостиков" оказались там при разных обстоятельствах. Мы же, подняв этот вопрос, дали возможность людям осознать эти масштабы и в целом привлечь внимание к проблеме бездомных животных и необходимости ее решения общими усилиями", – рассказала Наталья Ситник, инициатор проекта, маркетинг директор Фокстрот.

Благодаря участию фокстротовцев, фонда Happy Paw, волонтеров и партнеров оказано помощь техникой 25 приютам в разных уголках страны: Киевщине, Запорожье, Днепре, Черкассах, Кропивницком, Сумах, Донецкой, Ивано-Франковской областях и др.

А именно:

• вместе с брендом бытовой техники beko помогли более 20 приютам, направив холодильники, морозильные камеры, микроволновки, мясорубки, бойлеры, электрогенераторы и другие принадлежности на общую сумму более 450 000 грн;

• взяли под опеку лисичек в приюте "Бест Фрэндс";

• вместе с брендом vivo поддержали образовательный проект для школьников и дошкольников "Биоэтика" и подарили подарков на сумму более 350 000 грн;

• привлекли к проекту покупателей Фокстрот, запустив в продажу благотворительные магниты;

• приласкали десятки "носиков".

И самое главное: каждое третье животное, ставшее героем длительной информационной кампании в соцсетях, СМИ и в метро, получило комфортный дом и любящих хозяев.

"Фокстрот" и фонд Happy Paw помогли техникой 25 приютам в разных уголках страны

В этом же году "Пухнасті друзі в кожен дім" продолжат свою историю: Фокстрот вместе с партнерами будет удерживать заданное направление: в рамках программы будет запущен ряд важных социальных инициатив.

"Давайте вместе дарить свое тепло и заботу одиноким животным, они им действительно необходимы!" – призывают в Фокстрот.