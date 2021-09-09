Из чего состоит вентилируемый фасад и как монтируется?

Система навесного вентилируемого фасада сегодня достаточно популярна в строительной сфере. С их помощью можно значительно улучшить внешний вид промышленных и административных зданий, торгово-развлекательных комплексов. Благодаря обустройству вентилируемого фасада обеспечивается важнейшая функция защиты зданий от негативных воздействий окружающей среды. Немалый спрос на современную систему обусловлен пожароустойчивостью, легкостью в уходе, эстетичным дизайном, большим разнообразием расцветок. Вентилируемые фасады отличаются повышенным уровнем тепло- и шумоизоляционных параметров. Преимущество системы заключается в возможности ее установки в любое время года.

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Проектирование, расчет и монтаж вентилированного фасада

Перед выполнением монтажных работ профессионалы займутся созданием проекта. В разработках специалисты выполнят геодезическую съемку, рассчитают теплотехнические параметры системы, подготовят список монтажных узлов и техническое задание. При непосредственном проектировании требуется создать предварительную смету.

Для оперативного расчета вентфасада следует воспользоваться специальным калькулятором. Благодаря внесению в программу информации клиент может самостоятельно определить приблизительную стоимость материалов и монтажных работ. На установление цены значительное влияние оказывают площадь и периметр фасада, а также тип его подсистемы. Стоимость существенно зависит от вида облицовки, периметра окон и дверей, наличия утеплителя.

Для обустройства современных навесных вентилируемых фасадов применяются следующие виды материалов:

• композитные кассеты;

• фиброцементные плиты;

• облицовочное стекло;

• керамический гранит;

• HPL панели;

• клинкер;

• пластиковый сайдинг;

• навесной кирпич;

• профлист;

• металлическая, оцинкованная и алюминиевая система.

Конструкция вентфасада включает в себя облицовочный материал, подсистему, ветрозащиту, термоизоляционный слой, вентиляционный зазор. Перед непосредственными монтажными работами специалисты при помощи геодезического оборудования нанесут разметку на стены здания. Далее закрепят каркасную часть из кронштейнов. После этого установят термоизоляционный слой и ветрозащиту. На следующем этапе смонтируют горизонтальные и вертикальные направляющие профили. На последней стадии специалисты соберут фальцевые облицовочные элементы.

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"MDL" Building Company – надежная компания для проектирования и устройства вентфасадов

Компания "MDL" Building Company займется созданием проекта вентиляционного фасада, его производством и установкой. При проведении разработок и монтажных работ профессионалы четко придерживаются действующих строительных норм и законодательства. Также при необходимости сотрудники выполнят утепление, демонтаж, ремонт, клининг и реконструкцию навесного вентилируемого фасада. Специалисты фирмы за короткий промежуток времени предоставят профессиональную консультацию по любым возникшим вопросам.

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