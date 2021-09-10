Инфракрасный обогрев для теплиц - в каких случаях это эффективно

Опыт последних лет доказал - вырастить хороший урожай можно только в теплице. Собрать качественные овощи или ягоды из открытого грунта становится все труднее, дороже и сложнее. Растения горят на жаре, чернеют от заморозков, гниют от затяжных дождей, вянут от перепадов температур, их ломает ветер, портят насекомые, уничтожают птицы или животные.

Инфракрасная система обогрева стоит в десятки раз дешевле других

Лучший урожай можно вырастить в теплице, которая обогревается. Еще на этапе ее возведения перед владельцами встает вопрос - чем лучше, выгоднее, безопаснее и удобнее ее обогревать. Вариантов на рынке много. Газовый, твердотопливный, пеллетный, брикетный, электрические котлы, буржуйки, тепловые пушки. Обогревы бывают воздушные, паровые, грунтовые, инфракрасные. Идеального варианта не существует. Но есть оптимальные.

В последнее время приобретают популярность инфракрасные длинноволновые обогреватели для теплиц. Как и другие, имеют ряд существенных преимуществ.

1. Инфракрасный длинноволновый обогреватель греет почву и растения, а не воздух.

Иногда владельцы инфракрасных обогревателей жалуются - устройства работают долго, а в теплице остается холодно. В то же время запустишь тепловую пушку - и сразу становится тепло. Это - правда. С первого взгляда. Потому что пушка, буржуйка или котел греют только воздух. Для его обогрева в традиционной сферической теплице размером 10 на 10 метров нужно всего 1,8 кВт тепла. А для обогрева имеющихся там 40 тонн почвы - в 9 раз больше. В то же время быстро нагретый воздух так же быстро остывает. Его надо греть постоянно, потому что тепло теряется сквозь стены и потолок теплицы. А нагретый грунт аккумулирует в себе тепло. Если и отдает его - то в воздух в самой теплице, а не в окружающую среду.

2. Инфракрасный обогрев дешевле смонтировать.

Для построения инфракрасного длинноволнового обогрева в теплице нужны только обогреватели и терморегуляторы. Для возведения же отопительной системы из газового или твердотопливного котлов необходимо больше составляющих: трубы, насосы для воды, воздуховоды, приточные и отточные вентиляции. Все это надо приобрести, смонтировать. Инфракрасная система обогрева стоит в десятки раз дешевле других.

Инфракрасная система обогрева стоит в десятки раз дешевле других

3. За инфракрасными обогревателями не нужно ухаживать.

Уход за системой инфракрасного обогрева теплицы можно назвать тремя словами "Установил - включил - забыл". Работу инфракрасных обогревателей регулирует автоматика, она не требует вмешательства человека. Чего не скажешь о других системах обогрева.

4. Инфракрасный обогрев занимает меньше места.

Обогреватели вешаются на потолок, не занимают полезной площади в теплице. Любой котел требует определенного пространства, который часто измеряется десятками кубометров полезного объема.

5. Инфракрасные обогреватели безопасные и чистые.

Система инфракрасного длинноволнового обогрева не содержит в себе пламя, не имеет составляющих, которые могут загореться и поджечь все вокруг, не производит дыма, угарного и углекислого газа, не сжигает кислород, который необходим растениям. В системе нет составляющих, которые сильно нагреваются. За системой не нужно постоянно присматривать.

Инфракрасная система обогрева стоит в десятки раз дешевле других

6. Инфракрасный обогрев - максимально естественный.

Тепло, переданное инфракрасным лучом, не утрачивается на пути от источника тепла к объекту обогрева. По тому же принципу Солнце обогревает планеты своей системы. Нагревает и Землю, а миллионы километров космического пространства остаются холодными. Солнечное тепло - наиболее естественное. Другие виды тепла - от сжигания твердых, жидких или газообразных углеводородов.

7. Температура равномерная и комфортная по всей теплице.

Тепло в теплице, которая обогревается инфракрасными длинноволновыми обогревателями, распределенное максимально комфортно для растений. Земля - теплая, воздух над ней - прохладнее. В любом месте почва имеет одинаковую температуру. Растения одинаково хорошо плодоносят в центре и под стенами. Во время обогрева котлом, буржуйкой или радиаторами горячий воздух накапливается под потолком, тепло выходит наружу. Верхушки высоких растений "горят", а корни замерзают. Растения живут в стрессе, от которого плохо развиваются.

Инфракрасная система обогрева стоит в десятки раз дешевле других

8. Инфракрасные длинноволновые обогреватели не создают избыточного воздухообмена.

Каждый огородник знает, что избыточный воздухообмен - вреден. Он провоцирует выветривания питательных веществ из почвы и быстрое испарение воды. Во время работы инфракрасного длинноволнового обогрева его нет вообще.

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