"Хвойные виды, современный бассейн и лучшие специалисты" - курорт который стоит выбрать

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
1 Просмотров: 1485
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 1827
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 954
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2781
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1818
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4464
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6255
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3789
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1989
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 531
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1818
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6354
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1269
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 846
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
среда, 09 октября 2019 11:54

"Хвойные виды, современный бассейн и лучшие специалисты" - курорт который стоит выбрать

  Комментировать

Санаторий "Подолье", на Винниччине, известен далеко за пределами области. Сюда приезжают на лечение люди с заболеваниями позвоночника, опорно-двигательного аппарата, легочной и сердечно-сосудистой системы. Благоприятный климат, индивидуальный подход к каждому, минеральные источники с радоновой водой способствуют эффективному лечению и оздоровлению всего тела.

Отдых здесь позволяет не только оздоровить организм, но и хорошо провести время. Наслаждаться природой в лесопарковой зоне и релаксировать в современном бассейне. Температура воды достигает 28 °, глубина - от с 1,6 метра до 2,2 метров. Он построен по новейшим технологиям, установлены качественные фильтры очистки воды. Голубая чаша и панорамные окна в помещении.

  В санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм
В санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм

В хмельницком санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвоночных грыжах, при параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм. Также плавание в бассейне рекомендуют людям, страдающим ожирением, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы. Водные процедуры тренируют дыхательную систему, закаляют организм и укрепляют мышцы.

"Лечусь здесь постоянно. Это уникальный курорт для релаксации, восстановления и оздоровления. Расположен в хвойной лесной зоне, где исцеляет каждый глоток воздуха. В номерах - просторные комнаты и удобная мебель. Красиво и по-домашнему уютно. Волшебные пейзажи с балкона. Вкусно кормят, лучшие специалисты заботятся о здоровье ", - говорит винничанка Елена Мороз.

  В санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм
В санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм

Визитной карточкой здравницы является радоновая вода, которая способствует эффективному лечению и оздоровлению. Отдыхающим также рекомендуют грязелечение, ведь эта процедура улучшает обменные процессы и периферическое кровообращение, оказывает обезболивающий, противовоспалительный, рассасывающий эффект, нормализует гормональный фон, обладает иммуномодулирующим и омолаживающим эффектом.

Наш санаторий является профильным по лечению заболеваний опорно-двигательной системы. А плавание особенно полезно для людей с остеохондрозом. Ведь эта болезнь - это дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках, которые получают полезные вещества от мышц. А когда мышцы активно двигаются, по ним циркулирует кровь, которая доставляет полезные вещества и кислоты для хряща.

  В санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм
В санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм

В санаторий обратился пациент, которому назначили удалить межпозвоночную грыжу. Наш санаторий посоветовали как спасательный круг перед тяжелой операцией. В результате он 5 год без операции, только благодаря процедурам, успешно восстанавливает свой позвоночник.

Автор: Ирина Кальченко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Хвойные виды, современный бассейн и лучшие специалисты" - курорт который стоит выбрать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

"Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Вместо тысячи тарифов ввели один

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"

Самое читаемое
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 144092
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 69723
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 36378
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 30745
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 27595
Новости компаний
Экономно и вкусно: рассказали преимущества приготовления в автоклаве
Экономно и вкусно: рассказали преимущества приготовления в автоклаве Просмотров: 108
Дизель шоу. Ближайшие выступления в Киеве во Дворце Украина
Дизель шоу. Ближайшие выступления в Киеве во Дворце Украина Просмотров: 72
Как выбрать мебель для спальни?
Как выбрать мебель для спальни? Просмотров: 315
Как выгодно купить iPhone 11 и другие новинки Apple
Как выгодно купить iPhone 11 и другие новинки Apple
6
 Просмотров: 90
В санатории "Трембита" эффективно лечат боль в суставах и спине
В санатории "Трембита" эффективно лечат боль в суставах и спине Просмотров: 459
Больше всего комментируют
12
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
6
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Разведение войск откладывается – Пристайко
2
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
Голосов: 2365
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua