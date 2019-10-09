"Хвойные виды, современный бассейн и лучшие специалисты" - курорт который стоит выбрать

Санаторий "Подолье", на Винниччине, известен далеко за пределами области. Сюда приезжают на лечение люди с заболеваниями позвоночника, опорно-двигательного аппарата, легочной и сердечно-сосудистой системы. Благоприятный климат, индивидуальный подход к каждому, минеральные источники с радоновой водой способствуют эффективному лечению и оздоровлению всего тела.

Отдых здесь позволяет не только оздоровить организм, но и хорошо провести время. Наслаждаться природой в лесопарковой зоне и релаксировать в современном бассейне. Температура воды достигает 28 °, глубина - от с 1,6 метра до 2,2 метров. Он построен по новейшим технологиям, установлены качественные фильтры очистки воды. Голубая чаша и панорамные окна в помещении.

В санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм

В хмельницком санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвоночных грыжах, при параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм. Также плавание в бассейне рекомендуют людям, страдающим ожирением, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы. Водные процедуры тренируют дыхательную систему, закаляют организм и укрепляют мышцы.

"Лечусь здесь постоянно. Это уникальный курорт для релаксации, восстановления и оздоровления. Расположен в хвойной лесной зоне, где исцеляет каждый глоток воздуха. В номерах - просторные комнаты и удобная мебель. Красиво и по-домашнему уютно. Волшебные пейзажи с балкона. Вкусно кормят, лучшие специалисты заботятся о здоровье ", - говорит винничанка Елена Мороз.

В санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм

Визитной карточкой здравницы является радоновая вода, которая способствует эффективному лечению и оздоровлению. Отдыхающим также рекомендуют грязелечение, ведь эта процедура улучшает обменные процессы и периферическое кровообращение, оказывает обезболивающий, противовоспалительный, рассасывающий эффект, нормализует гормональный фон, обладает иммуномодулирующим и омолаживающим эффектом.

Наш санаторий является профильным по лечению заболеваний опорно-двигательной системы. А плавание особенно полезно для людей с остеохондрозом. Ведь эта болезнь - это дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках, которые получают полезные вещества от мышц. А когда мышцы активно двигаются, по ним циркулирует кровь, которая доставляет полезные вещества и кислоты для хряща.

В санатории "Подолье" плавание как элемент терапии используют при неврозах, остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, параличах и частичной потере подвижности, при реабилитации после травм

В санаторий обратился пациент, которому назначили удалить межпозвоночную грыжу. Наш санаторий посоветовали как спасательный круг перед тяжелой операцией. В результате он 5 год без операции, только благодаря процедурам, успешно восстанавливает свой позвоночник.