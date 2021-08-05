Гости в однушке - не проблема

 
Ексклюзивы
1/5
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 477
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Просмотров: 180
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 729
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
3 Просмотров: 81
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 630
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 585
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 459
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2205
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 558
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 810
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 333
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1890
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1539
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 324
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 15:48

Гости в однушке - не проблема

  Комментировать

Для семьи из двух человек однокомнатной квартиры вполне хватает ровно до того момента, пока на пороге не появятся гости. Сразу сильно ощущается дефицит свободного пространства. Чем больше гостей, тем больше дискомфорта. Хозяева моментально лишаются возможности уединиться. А когда нужно разместить всех на ночной сон, вообще начинается лотерея. В итоге кому-то пофартит спать на кровати, а кому-то придётся устраиваться на полу. Неужели ничего поделать нельзя? Можно – купить в кухню хороший диван.

  Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни
Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни

Диван на кухню – поставщик комфорта

Первоначальное назначение кухни – готовка еды, приём пищи. И просто великолепно, когда всё это происходит в комфорте. Последнего добиться достаточно просто – поставив мягкий уютный диванчик. С ним утренний кофе будет ароматнее, обед – сытнее, ужин – вкуснее. Гостям подобная обстановка тоже придётся по вкусу. Согласитесь, сидеть на диване гораздо веселее, чем на табурете. Для кухни подойдёт аккуратная небольшая модель, где в качестве обшивки использован практичный материал, не требующий особого ухода. В идеале, диванные чехлы должны быть съёмными (для быстрой стирки).

  Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни
Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни

Диван книжка – полезные метаморфозы

На хорошем диване комфортно сидеть. А ночью, при необходимости, лёгким движением руки (максимум двух рук) происходит волшебство – диван превращается… В кровать? Хотелось бы, конечно, но нет. Хотя полноценное спальное место сделать из дивана можно, если купить правильную модель. Диван-книжка подойдёт как нельзя лучше. Раскладная конструкция позволяет добиться многофункциональности. А дополнительное место для хранения вещей – приятный бонус. Цвет, дизайн, материал обивки – всё это важно, но внимание в первую очередь стоит обратить на механизмы дивана. Прочные, надёжные – гарантия длительной эксплуатации.

  Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни
Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни

Кухонный диван от TABURETKA.UA

Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни, на которых отлично и сидеть, и ночью отдыхать. Самые новые модели, классические варианты, необычные стильные экземпляры доступны для заказа в любую точку страны.

Проверенное качество, подтверждённое сертификатами соответствия, безопасность, надёжность, прочность, ценовая доступность, своевременная доставка – гарантии ТАБУРЕТКА.ЮА.

С нами гости на пороге больше не вызовут тревоги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гости в однушке - не проблема». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 18912
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6822
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 5274
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4960
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 5 Просмотров: 4365
Новости компаний
Как выбрать эпилятор
Как выбрать эпилятор
Как работает лазерная резка нержавейки: 7 преимуществ технологии
Как работает лазерная резка нержавейки: 7 преимуществ технологии
Заправка картриджей от "Киев ИТ Сервис" или экономьте деньги вместе с нами
Заправка картриджей от "Киев ИТ Сервис" или экономьте деньги вместе с нами
Доставка товаров в Украину: какой способ выбрать
Доставка товаров в Украину: какой способ выбрать
Азовское побережье – популярный курортный регион
Азовское побережье – популярный курортный регион
Больше всего комментируют
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 351
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть