Гости в однушке - не проблема

Для семьи из двух человек однокомнатной квартиры вполне хватает ровно до того момента, пока на пороге не появятся гости. Сразу сильно ощущается дефицит свободного пространства. Чем больше гостей, тем больше дискомфорта. Хозяева моментально лишаются возможности уединиться. А когда нужно разместить всех на ночной сон, вообще начинается лотерея. В итоге кому-то пофартит спать на кровати, а кому-то придётся устраиваться на полу. Неужели ничего поделать нельзя? Можно – купить в кухню хороший диван.

Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни

Диван на кухню – поставщик комфорта

Первоначальное назначение кухни – готовка еды, приём пищи. И просто великолепно, когда всё это происходит в комфорте. Последнего добиться достаточно просто – поставив мягкий уютный диванчик. С ним утренний кофе будет ароматнее, обед – сытнее, ужин – вкуснее. Гостям подобная обстановка тоже придётся по вкусу. Согласитесь, сидеть на диване гораздо веселее, чем на табурете. Для кухни подойдёт аккуратная небольшая модель, где в качестве обшивки использован практичный материал, не требующий особого ухода. В идеале, диванные чехлы должны быть съёмными (для быстрой стирки).

Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни

Диван книжка – полезные метаморфозы

На хорошем диване комфортно сидеть. А ночью, при необходимости, лёгким движением руки (максимум двух рук) происходит волшебство – диван превращается… В кровать? Хотелось бы, конечно, но нет. Хотя полноценное спальное место сделать из дивана можно, если купить правильную модель. Диван-книжка подойдёт как нельзя лучше. Раскладная конструкция позволяет добиться многофункциональности. А дополнительное место для хранения вещей – приятный бонус. Цвет, дизайн, материал обивки – всё это важно, но внимание в первую очередь стоит обратить на механизмы дивана. Прочные, надёжные – гарантия длительной эксплуатации.

Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни

Кухонный диван от TABURETKA.UA

Интернет-магазин ТАБУРЕТКА предлагает огромный выбор диванов для кухни, на которых отлично и сидеть, и ночью отдыхать. Самые новые модели, классические варианты, необычные стильные экземпляры доступны для заказа в любую точку страны.

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С нами гости на пороге больше не вызовут тревоги.