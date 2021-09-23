Где снять офис в Киеве

Офисы в Киеве располагаются преимущественно в бизнес-центрах. В последние годы стали появляться сравнительно демократичные по цене предложения. Если раньше аренда приличных помещений всегда стоила дорого, то сейчас достаточно выгодных вариантов в плане соотношения цены и качества в нежилом сегменте.

Аренда офиса в Киеве возможна только на длительный срок, многие арендодатели предпочитают сдавать недвижимость с предоплатой от 3 месяцев. Учитывая ежемесячные ставки, сумма выходит немаленькой. Поэтому все более востребованными становятся компромиссные варианты. Им может стать офисный комплекс "Перемога" с его лояльными ставками, предоставлением услуг под ключ, круглосуточным доступом и помесячной оплатой. Это идеальный выбор для стартапов и фрилансеров.

От метро к Peremoga на Печерске идти 7 минут пешком

Как найти выгодный офис в столице

Хороший район расположения офиса – это уже половина успеха. Важные моменты:

• высокая проходимость;

• хорошая транспортная развязка;

• развитая инфраструктура;

• престижность;

• близость к другим офисам, торговым компаниям.

Всем этим требованиям соответствует Печерский район. Он считается элитным, недвижимость тут недешевая. Что это значит для вас? А то, что даже если вы снимете офис по низкой ставке, сам факт его наличия в глазах потенциальных клиентов, партнеров будет выглядеть очень презентабельно.

Что еще нужно учитывать

При просмотре, анализе предложений по Киеву смотрите на:

• Удобство транспортной развязки и наличие парковки.

• Площадь помещений.

• Наличие адекватной централизованной системы вентиляции и кондиционирования.

• Освещение.

• Высоту потолков.

• Число лифтов, их наличие в принципе.

• Многое другое.

От этих факторов будет зависеть удобство ваших сотрудников, посетителей. Если есть ремонт, убедитесь, что он вас устраивает, не придется вкладываться в переделки. Плюсами будет наличие мебели, техники, охраны, клининга.

Почему Peremoga на Печерске

Потому что тут вас ждут единые удобные тарифы, сервис под ключ, круглосуточный доступ к рабочим местам. Отдельно можно арендовать переговорную комнату всего за 350 гривен в час.

Расположение офисов удобное – от метро идти 7 минут пешком. Инфраструктура района развита хорошо, само место является максимально презентабельным. Помещения были недавно отремонтированы, привлекательно выглядят. А еще тут вы найдете единомышленников, сможете завязать полезные знакомства. Подробнее читайте по ссылке.