Где получить кредит под залог квартиры в Украине под низкий процент

При адекватной оценке собственных финансовых возможностей кредит под залог квартиры не несет никаких рисков для заемщика, более того, залоговый займ имеет целый ряд преимуществ перед стандартным кредитованием. Ежедневно в Украине сотни людей оформляют кредит под залог квартиры или другой недвижимости, обращаясь в банк или в частную финансовую компанию. В чем выгода кредита под залог квартиры и где его оформить на выгодных условиях? Наиболее надежной коммерческой кредитной организацией на сегодняшний день является "UniGroup", главный офис которой расположен в Киеве. "UniGroup" предоставляет возможность быстро получить кредит под залог квартиры практически в любом областном центре Украины.

Условия кредитования от "UniGroup"

Честные и взаимовыгодные кредиты под залог недвижимости – это девиз профессиональной команды "UniGroup". Что предлагает компания?

· Кредит под залог квартиры на территории Киева, Киевской области, Харькова, Одессы, Львова, Днепра, Полтавы, Житомира и ряда других городов;

· Сумма займа – 30 000 – 50 000 000 гривен (или в другой валюте согласно курсу);

· Фиксированная ставка по кредиту – всего 1,5% в месяц;

· Срок кредитования – до 10 лет.

Заявка на кредит рассматривается в течение нескольких минут, в тот же день Вы можете получить всю сумму займа наличными в банке. Узнать о возможности получения кредита под залог квартиры в Вашем городе Вы можете в онлайн-чате на сайте "UniGroup" или по контактному номеру телефона.

В чем преимущество кредита под залог квартиры от "UniGroup"

За последние 15 лет клиентами "UniGroup" стали тысячи физических и юридических лиц, которые смогли реализовать свои идеи благодаря финансовой поддержке компании. Почему стоит обратиться в "UniGroup"?

· Наибольшая сумма кредита в Украине;

· Рассмотрение заявки – не более 10 минут;

· Кредит под залог квартиры можно получить с 18 лет;

· Размер займа равен 90% от рыночной стоимости квартиры клиента;

· Для получения кредита не требуется справка о доходах;

· Есть возможность оформить займ с любой кредитной историей;

· Специалисты компании бесплатно оценивают залоговую недвижимость и помогают оформить все необходимые документы.

Узнайте больше о залоговом кредитовании в "UniGroup", связавшись с менеджером компании по телефону +38-067-434-56-46.

Услуги предоставляет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАН КРЕДИТ" (код по ЕГРПОУ 40518384, свидетельство о регистрации ФУ серия ФК № 770 от 07.07.2016 года). Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) выдана Нацкомфинуслуг распоряжением №1310 от 25.04.2017 года.