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среда, 02 декабря 2020 15:33

Где получить кредит под залог квартиры в Украине под низкий процент

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При адекватной оценке собственных финансовых возможностей кредит под залог квартиры не несет никаких рисков для заемщика, более того, залоговый займ имеет целый ряд преимуществ перед стандартным кредитованием. Ежедневно в Украине сотни людей оформляют кредит под залог квартиры или другой недвижимости, обращаясь в банк или в частную финансовую компанию. В чем выгода кредита под залог квартиры и где его оформить на выгодных условиях? Наиболее надежной коммерческой кредитной организацией на сегодняшний день является "UniGroup", главный офис которой расположен в Киеве. "UniGroup" предоставляет возможность быстро получить кредит под залог квартиры практически в любом областном центре Украины.

 

Условия кредитования от "UniGroup"

Честные и взаимовыгодные кредиты под залог недвижимости – это девиз профессиональной команды "UniGroup". Что предлагает компания?

· Кредит под залог квартиры на территории Киева, Киевской области, Харькова, Одессы, Львова, Днепра, Полтавы, Житомира и ряда других городов;
· Сумма займа – 30 000 – 50 000 000 гривен (или в другой валюте согласно курсу);
· Фиксированная ставка по кредиту – всего 1,5% в месяц;
· Срок кредитования – до 10 лет.

Заявка на кредит рассматривается в течение нескольких минут, в тот же день Вы можете получить всю сумму займа наличными в банке. Узнать о возможности получения кредита под залог квартиры в Вашем городе Вы можете в онлайн-чате на сайте "UniGroup" или по контактному номеру телефона.

В чем преимущество кредита под залог квартиры от "UniGroup"

За последние 15 лет клиентами "UniGroup" стали тысячи физических и юридических лиц, которые смогли реализовать свои идеи благодаря финансовой поддержке компании. Почему стоит обратиться в "UniGroup"?

· Наибольшая сумма кредита в Украине;
· Рассмотрение заявки – не более 10 минут;
· Кредит под залог квартиры можно получить с 18 лет;
· Размер займа равен 90% от рыночной стоимости квартиры клиента;
· Для получения кредита не требуется справка о доходах;
· Есть возможность оформить займ с любой кредитной историей;
· Специалисты компании бесплатно оценивают залоговую недвижимость и помогают оформить все необходимые документы.

Узнайте больше о залоговом кредитовании в "UniGroup", связавшись с менеджером компании по телефону +38-067-434-56-46.

Услуги предоставляет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАН КРЕДИТ" (код по ЕГРПОУ 40518384, свидетельство о регистрации ФУ серия ФК № 770 от 07.07.2016 года). Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) выдана Нацкомфинуслуг распоряжением №1310 от 25.04.2017 года.

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02
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