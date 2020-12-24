Где отследить свою посылку из китайского магазина

Методику отслеживания посылок из Китая практикуют далеко не все продавцы, особенно, если заказывать не через перевозчика. Магазины максимум могут прописывать статус посылки, но тоже далеко не всегда. Чтобы иметь возможность контролировать передвижение посылки и все этапы работы с грузом, лучше всего оформлять доставку через транспортную службу. Тогда вам предоставят трек-номер для отслеживания, и вы будете знать точную дату получения заказа.

Служба Meest China пользуется спросом и стабильна в своей деятельности

Как оформлять заказы через перевозчика

Рекомендуем выбирать ответственную компанию-перевозчика, которая пользуется спросом и стабильна в своей деятельности. Служба Meest China относится к таким предприятиям и имеет репутацию в сфере поставок из Китая в Украину. Через нее делают заказы частные лица и предприниматели, которым необходимо получить коммерческий груз.

Оформление происходит по простой технологии:

1. Регистрируете страницу в системе Meest China.

2. Переходите в каталог торгового партнера – онлайн-гипермаркет TaoBao.

3. Выбираете из ассортимента нужные товары. Заказываете их и получаете от продавца номер посылки.

4. Регистрируете номер своего заказа в системе Meest China, чтобы сотрудники получили посылку на китайском складе.

Далее команда Meest China выполнит все этапы подготовки к отправке, и сообщит вам международный трек-номер для отслеживания.

Служба Meest China пользуется спросом и стабильна в своей деятельности

Как готовят груз к отправке: уровни безопасности

Компания Meest China подходит к обслуживанию со всей ответственностью, предоставляет широкий спектр услуг для подготовки груза. В приоритете – безопасная транспортировка. Поэтому все посылки:

• тщательно переупаковывают;

• надежно комплектуют;

• страхуют.

Также можно заказать проверку товаров перед отправлением, сотрудники осмотрят продукцию и отправят фотоотчеты. Это сбережет от получения поврежденных и некачественных вещей.

На складе дополнительно могут выполнить ряд вспомогательных функций – объединить несколько малых заказов в один контейнер или, наоборот, распределить изделия из большой посылки на упаковки для разных получателей.

Служба Meest China пользуется спросом и стабильна в своей деятельности

Где отследить мою посылку

При оформлении доставки, когда вы выбрали тариф и метод транспортировки, вам выдают специальный номер. С его помощью проверяют состояние груза – идет еще сборка или уже в пути, и где конкретно находится. Также можно узнать о времени прибытии. Конечно, сотрудники свяжутся с вами дополнительно, чтобы оговорить способ получения по Украине. Для выбора предлагают:

• отправку почтой;

• получение курьером.

Если вы получили свой номер и хотите узнать подробности, то посмотреть трек посылки из Китая можно на странице здесь. Также на сайте перевозчика собрана вся информация о тарифах, видах транспортных перевозок и их особенностях. Компания Meest China работает со всеми типами направлений – авиамаршруты, доставка железнодорожным путем или морем. На сервисе есть оптимальные по цене варианты и экспресс способ получения посылок из Китая. Выбирайте то, что подходит именно вам.