Где лучше арендовать Windows VPS

 
Ексклюзивы
1/5
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требуют отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требуют отставки руководства
Просмотров: 513
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Просмотров: 1044
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник выдающемуся "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1143
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 981
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 720
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 621
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 999
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 612
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2718
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1548
Фото
Все фото
3
3
3
13
3
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 720
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2016
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 486
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8505
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
06 октября 2021
Просмотров: 0
Треба контролювати
– Якщо тобі зателефонує мій чоловік, не зважай. Перевірятиме, чи справді під твоїм номером – ти, а не якийсь Ігор чи Іван. Своєю ...
среда, 06 октября 2021 16:08

Где лучше арендовать Windows VPS

  Комментировать
  Виртуальный выделенный сервер VPS/VDS – это эмуляция отдельно стоящей машины, развернутая на физическом сервере или в облаке
Виртуальный выделенный сервер VPS/VDS – это эмуляция отдельно стоящей машины, развернутая на физическом сервере или в облаке

Как правило, на виртуальный выделенный сервер VPS/VDS переходят с ростом проекта или выбирают такой сервер сразу, когда речь идет о стриминге, крупном интернет-магазине, площадке с серьезным трафиком. Большинство VPS-серверов работают на операционной системе Linux, но в некоторых случаях этот вариант не подойдет. Например, если вы работаете с ASP.Net, вам нужен именно Windows VPS.

Что такое виртуальный выделенный сервер

Виртуальный выделенный сервер VPS/VDS – это эмуляция отдельно стоящей машины, развернутая на физическом сервере или в облаке. Такое развертывание позволяет получить все преимущества отдельно стоящего обычного сервера, не оплачивая его целиком, если он для проекта излишне мощный. Каждый виртуальный выделенный сервер использует некоторое количество ресурсов физического.

Схожесть VPS с физическим сервером заключается в следующем:

• пользователь получает права root, и может гибко настраивать и перезагружать свой сервер отдельно от соседних;
• можно размещать несколько проектов на одном хостинге;
• можно устанавливать свое программное обеспечение и выбирать операционную систему;
• проект получает полную автономию от соседей, не зависит от роста нагрузки на них, имеет отдельный IP-адрес, вполне реально настроить отдельную систему безопасности.

Кому нужен VPS на Windows

Хотя выделенные виртуальные серверы позволяют довольно большую свободу в установке программного обеспечения, некоторые ограничения есть. Поэтому тем, кто нуждается в Windows, стоит уточнить, доступна ли она на конкретном сервере.

Как правило, Windows требуется в нескольких случаях:

• для некоторых бухгалтерских программ;
• для терминалов;
• для работы с фреймворком ASP.Net;
• для отдельных приложений и движков, рассчитанных именно на Windows.

Как выбрать VPS

Прежде всего, понадобится именно тот VPS или облако, где возможна поддержка Windows. Разберемся с другими параметрами.

Физический сервер или облако

Случай, когда несколько VPS хостятся на одном физическом сервере, более привычен. Это – относительно бюджетное решение, обеспечивающее стабильную работу сервера, все удобства VPS и отдельный IP-адрес.

Облако, в котором тоже можно разместить VPS, поддерживается множеством серверов физических. Это более стабильное решение, потому что если что-то случится с одним сервером, его нагрузку "подхватят" остальные. Кроме того, ресурсы из облака можно набирать гибко, оплачивая только то, что используется прямо сейчас. Оплата за ресурсы позволяет, например, выключать сервер или снижать его мощность в выходные. Так что облако подходит для разработки, стартапов, где объем ресурсов неясен, и для проектов, которым важна безопасность.

Основные требования к хостеру

Важно, чтобы возникающие проблемы быстро решались. Кроме быстрых серверов на SDD-дисках, надежных дата-центров, у провайдера должен быть высокий аптайм – процент времени, в течение которого серверы доступны в сети. Никто не бывает доступен 100% времени, но 98-99% процентов будут хорошим показателем.

Кроме того, важна техническая поддержка на понятном вам языке, отвечающая 24/7 и возможность быстро обратиться за помощью через удобный канал связи.

Если ожидается, что ваш проект будет испытывать неравномерные нагрузки, а пики трафика либо потребления мощности, имеет смысл выбирать размещение в облаке. Оно и отказоустойчиво, и позволяет быстро увеличить/уменьшить количество ресурсов. В любом случае, стоит проговорить, что будет, если выкупленных ресурсов вам станет мало, как быстро провайдер сможет дать вам больший объем.

VPS.UA

Украинский хостер vps.ua удовлетворяет всем этим требованиям. Хостер предоставляет серверы в дата-центрах Украины и Нидерландов. Услуга предполагает:

• надежное размещение в облаке;
• чистые SSD-диски;
• оптимизацию под Windows;
• стабильную работу серверов;
• круглосуточную техническую поддержку по телефону и в чате на сайте;
• удобную базу знаний для начинающих;
• высокую доступность серверов в сети.

Кроме того, если у вас есть сомнения, подходит ли вам выбранный сервер, есть пробный период. Если хостинг не подошел, в течение тридцати дней с момента оплаты можно требовать возврата денег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где лучше арендовать Windows VPS». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Первых грабителей поезда линчевали

Египтяне и сирийцы напали на Израиль

Самое читаемое
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
В нижнем белье и чулках: сексапильная Астафьева посветила ягодицами на рыбалке
9
 Просмотров: 7119
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 5688
&quot;Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па&quot; – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
"Поверить не мог, что будет происходить такая ж*па" – Кошевой рассказал, общается ли с луганскими друзьями
5
 Просмотров: 4752
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4347
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
В бикини: украинская призерша Олимпиады захватывает сеть фото с медового месяца
5
 Просмотров: 2817
Новости компаний
Домофон – качественный контроль за входом
Домофон – качественный контроль за входом
Подготовка разрешения на выезд ребенка за границу в Украине
Подготовка разрешения на выезд ребенка за границу в Украине
ООН приглашает на выставку "Восток-Экспо — 2021"
ООН приглашает на выставку "Восток-Экспо — 2021" 1
Выбирать свежее и вкусное мясо надо только у опытного производителя
Выбирать свежее и вкусное мясо надо только у опытного производителя
Как выбрать домен для сайта и почему это важно?
Как выбрать домен для сайта и почему это важно?
Больше всего комментируют
1
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1
Мовний бар'єр
1
"ГБР стоило бы прийти с обысками к героям оффшоров, а не к их политическим конкурентам" - Палатный
1
Гороскоп на 6 октября: кому этой осенью достанется самый щедрый подарок
1
Оккупанты на Донбассе готовятся к наступлению: свозят оружие и боеприпасы
Голосов: 78
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть