Где лучше арендовать Windows VPS

Виртуальный выделенный сервер VPS/VDS – это эмуляция отдельно стоящей машины, развернутая на физическом сервере или в облаке

Как правило, на виртуальный выделенный сервер VPS/VDS переходят с ростом проекта или выбирают такой сервер сразу, когда речь идет о стриминге, крупном интернет-магазине, площадке с серьезным трафиком. Большинство VPS-серверов работают на операционной системе Linux, но в некоторых случаях этот вариант не подойдет. Например, если вы работаете с ASP.Net, вам нужен именно Windows VPS.

Что такое виртуальный выделенный сервер

Виртуальный выделенный сервер VPS/VDS – это эмуляция отдельно стоящей машины, развернутая на физическом сервере или в облаке. Такое развертывание позволяет получить все преимущества отдельно стоящего обычного сервера, не оплачивая его целиком, если он для проекта излишне мощный. Каждый виртуальный выделенный сервер использует некоторое количество ресурсов физического.

Схожесть VPS с физическим сервером заключается в следующем:

• пользователь получает права root, и может гибко настраивать и перезагружать свой сервер отдельно от соседних;

• можно размещать несколько проектов на одном хостинге;

• можно устанавливать свое программное обеспечение и выбирать операционную систему;

• проект получает полную автономию от соседей, не зависит от роста нагрузки на них, имеет отдельный IP-адрес, вполне реально настроить отдельную систему безопасности.

Кому нужен VPS на Windows

Хотя выделенные виртуальные серверы позволяют довольно большую свободу в установке программного обеспечения, некоторые ограничения есть. Поэтому тем, кто нуждается в Windows, стоит уточнить, доступна ли она на конкретном сервере.

Как правило, Windows требуется в нескольких случаях:

• для некоторых бухгалтерских программ;

• для терминалов;

• для работы с фреймворком ASP.Net;

• для отдельных приложений и движков, рассчитанных именно на Windows.

Как выбрать VPS

Прежде всего, понадобится именно тот VPS или облако, где возможна поддержка Windows. Разберемся с другими параметрами.

Физический сервер или облако

Случай, когда несколько VPS хостятся на одном физическом сервере, более привычен. Это – относительно бюджетное решение, обеспечивающее стабильную работу сервера, все удобства VPS и отдельный IP-адрес.

Облако, в котором тоже можно разместить VPS, поддерживается множеством серверов физических. Это более стабильное решение, потому что если что-то случится с одним сервером, его нагрузку "подхватят" остальные. Кроме того, ресурсы из облака можно набирать гибко, оплачивая только то, что используется прямо сейчас. Оплата за ресурсы позволяет, например, выключать сервер или снижать его мощность в выходные. Так что облако подходит для разработки, стартапов, где объем ресурсов неясен, и для проектов, которым важна безопасность.

Основные требования к хостеру

Важно, чтобы возникающие проблемы быстро решались. Кроме быстрых серверов на SDD-дисках, надежных дата-центров, у провайдера должен быть высокий аптайм – процент времени, в течение которого серверы доступны в сети. Никто не бывает доступен 100% времени, но 98-99% процентов будут хорошим показателем.

Кроме того, важна техническая поддержка на понятном вам языке, отвечающая 24/7 и возможность быстро обратиться за помощью через удобный канал связи.

Если ожидается, что ваш проект будет испытывать неравномерные нагрузки, а пики трафика либо потребления мощности, имеет смысл выбирать размещение в облаке. Оно и отказоустойчиво, и позволяет быстро увеличить/уменьшить количество ресурсов. В любом случае, стоит проговорить, что будет, если выкупленных ресурсов вам станет мало, как быстро провайдер сможет дать вам больший объем.

VPS.UA

Украинский хостер vps.ua удовлетворяет всем этим требованиям. Хостер предоставляет серверы в дата-центрах Украины и Нидерландов. Услуга предполагает:

• надежное размещение в облаке;

• чистые SSD-диски;

• оптимизацию под Windows;

• стабильную работу серверов;

• круглосуточную техническую поддержку по телефону и в чате на сайте;

• удобную базу знаний для начинающих;

• высокую доступность серверов в сети.

Кроме того, если у вас есть сомнения, подходит ли вам выбранный сервер, есть пробный период. Если хостинг не подошел, в течение тридцати дней с момента оплаты можно требовать возврата денег.