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Фильтрация воды - необходимость или прихоть?

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"Нужно фильтровать воду, или нет?" - это вопрос, который точно задавал себе каждый. Часто возникают сомнения относительно качества воды, поступающей к нам из водопровода. Чистая питьевая вода в домах – наиболее актуальная проблема на сегодняшнее время.

  Решить проблему чистой воды в доме просто, купив хорошую систему очистки
Решить проблему чистой воды в доме просто, купив хорошую систему очистки

Исторические факты свидетельствуют, что первыми пытались очистить воду римляне. Еще в IV в. до н.э. они придумали так называемые "акведуки". Эта система водоснабжения помогала очищать воду, собирая ее в специальные резервуары для отстаивания. Римляне считали, что отстоявшаяся вода намного чище. Но из-за использования свинцовых труб в воде повышалось содержание свинца, что провоцировало развитию раковых заболеваний.

Качество воды как прежде, так и сегодня оставляет желать лучшего. Пить воду из крана без предварительной очистки рискованно, даже если она прошла обеззараживания хлором. "Питьевую воду хлорировать нельзя, потому что хлор - это яд, причем очень сильный" - отмечает выдающийся академик Украины и автор книги "Наука о воде" В.В. Гончарук.

Поэтому фильтрация воды это больше чем необходимость. Пить чистую воду - означает быть здоровым. К счастью, современные фильтры для воды, без лишних проблем помогают нам, пить чистейшую воду просто открыв кран.

Решить проблему чистой воды в доме просто, купив хорошую систему очистки. Для того чтобы сделать правильный выбор, рассмотрим разновидности фильтров для воды:

• Проточный фильтр. Система очистки воды, которая состоит из трех очистных колб со сменными картриджами. От выбора картриджей в фильтр, будет зависеть вид и степень очистки воды. Может очищать воду от механических примесей, хлора, железа и снижать жесткость.

• Фильтр обратного осмоса. Многоступенчатая система очистки воды (выполняет до 6 стадий очистки), которая по праву считается одной из самых эффективных. Благодаря полупроницаемой мембране, может задерживать примеси 0.10мкм. Удаляет до 99,7% загрязнений, включая бактерии и некоторые вирусы.

• Фильтр кувшин. Один из самых простых и доступных устройств, для очистки воды. Представляет собой емкость в виде кувшина, в которой находиться картридж фильтрации. Прекрасно очищает воду от хлора и механических примесей.

  Решить проблему чистой воды в доме просто, купив хорошую систему очистки
Решить проблему чистой воды в доме просто, купив хорошую систему очистки

Все виды фильтров для воды вы можете найти в магазине vodavdom.ua. Широкий ассортимент и приятные цены вас удивят.

Фильтровать воду или нет - выбор очевиден. Только чистая, фильтрованная вода обеспечит бесперебойную работу человеческого организма. Поэтому пейте только очищенную от примесей воду и будьте здоровы!

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