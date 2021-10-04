По данным последнего международного исследования V-Label, решения о покупке молодежью (милениалы, поколение Z) во многом зависят от сертификатов, отметок и ярлыков.

Около 78% опрошенных доверяют продуктам с символом V-Label больше, чем продуктам без него

Имея массу вариантов выбора практически во всем, потребители активно ищут пути облегчения жизни даже в таком простом вопросе как выбор. Покупая веганские или вегетарианские продукты, 91% респондентов предпочитают продукты с сертификатом типа V-Label, половина из которых заявляет о своем сознательном выборе в пользу лицензированной продукции. Тогда как 79% потребителей во всем мире соглашаются, что они делают больший акцент на продуктах V-Label, а 61% заявляют, что активно ищут знак "V" на упаковке. Около 78% опрошенных доверяют продуктам с символом V-Label больше, чем продуктам без него.

Согласно исследованию проекта Smart Protein - в Европе наблюдается колоссальный рост и развитие сектора растительных альтернатив. За последние три года он уже вырос на 49% и сейчас составляет 3 600 000 000 Евро.

"Доверие - определяет продажи. Бренды, в рамах своей маркетинговой стратегии, могут указывать на этикетках почти все, что они захотят, но когда продукт лицензированный независимым органом, именно тогда он приобретает доверие", - говорит Ренато Пихлер, генеральный директор V-Label GmbH.

Новую тенденцию подтверждает еще один опрос из Швейцарии с участием 4500 респондентов в котором они оценили 480 компаний, и согласно которому, V-Label является одним из наиболее динамичных в развитии брендов в 2021 году. V-Label оказался на 6 месте - впереди Zalando, Beyond Meat, Alnatura и Tesla.

"Признание популярности V-Label в возрастной группе 15-26 лет, среди которых мы находимся в самом авангарде, наряду с Netflix и Revolut - очень вдохновляет. А тенденции, среди поколения которое будет иметь решающее влияние на формирование окружающего мира в будущем, виглядят очень обнадеживающе" , - говорит Юлия Нэклэва, специалист по делам сертификации V-Label Украина.

На сколько больше потребители готовы заплатить за сертифицированный товар?

"Для опрошенных потребителей существует прямая взаимосвязь между V-Label и продуктом высшего или премиум-качества", - добавляет Пихлер.

Опрос показывает, что потребители готовы платить больше за товар с символом V-Label, чем за тот же товар без него. Если бы перед ними постал выбор плитки шоколада который стоил бы 1,70 €, то 34% приобрели бы ее если бы увидели маркировку символом V-Label, и только 24%, если бы вообще не было ни одного символа качества.

Опросы по ссылке:

https://www.v-label.eu/news/consumers-increasingly-rely-on-vegan-food-labels

https://www.horizont.net/schweiz/nachrichten/havas-brand-predictor-2021-digitales-nachhaltiges-und-fleischloses-rockt-191779/amp