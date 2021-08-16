Доступная автоматизация бизнеса

Украинская экономика стремится вырваться из олигархического прошлого и идти европейским путем развития, где большую долю валового продукта, производится, не предприятиями гигантами а малыми и средними бизнесом.

Но для того чтобы выжить и успешно конкурировать небольшому бизнесу уже недостаточно просто энтузиазма и креативности своих владельцев, им нужна четкая структурированная модель накопления и анализа важной коммерческой информации работы своего бизнеса. Бизнес должен накоплять информацию о своих клиентах и их предпочтениях, иметь доступ к информации о денежных потоках предприятия, учитывать и контролировать затраты, поддерживать прибыльность на необходимом для развития предприятия уровне.

Понятно что накопления информации вручную очень трудоемко, и не дает оперативности и полноты обзора, с другой стороны качественные ERP системы(системы управления бизнесом) ориентированы на крупный бизнес из за их высокой стоимости и сложности, просто недоступны для небольшого бизнеса.

Решением задач автоматизации небольшого бизнеса стал программный продукт - BAS МАЛЫЙ БИЗНЕС. Это программа управленческого учета в небольших компаниях, мирового уровня, по функционалу не уступающая лидерам рынка ERP систем, она содержит подсистемы:

- Управления взаимоотношений с клиентами;

• Управление продажами;

• Управление закупками;

• Производство и склад;

• Финансы;

- Управление затратами.

Программа BAS МАЛЫЙ БИЗНЕС содержит бизнес процессы практически для всех видов малого бизнеса и успешно используется в сферах:

• Розничной торговле;

• Мелкооптовой торговле;

• Общественном питании;

• Предоставления ремонтных, сервисных услуг;

• Производство.

Разработана для небольшого бизнеса, программа BAS МАЛЫЙ БИЗНЕС, отличается, удобным и понятным интерфейсом, простотой в настройке и запуске, адекватной для малого бизнеса ценой.

Если вы владеете небольшим предприятием и хотите сделать его работу эффективным и предсказуемым, непременно воспользуйтесь возможностью приобрести и внедрить программу BAS МАЛЫЙ БИЗНЕС.