Дизель шоу. Ближайшие выступления в Киеве во Дворце Украина

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
1 Просмотров: 963
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1161
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4005
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 4923
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3519
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1872
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 486
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1494
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4815
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 819
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6066
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1179
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
06 октября 2019
Просмотров: 720
Киянка за тисячу гривень
В інтернеті допомогти зі столичною пропискою обіцяють десятки компаній. Дзвоню за одним із номерів. Відповідає чоловік. Цікавиться, на скільки ...
понедельник, 07 октября 2019 15:11

Дизель шоу. Ближайшие выступления в Киеве во Дворце Украина

  Комментировать

Для поклонников искреннего, душевного и легко воспринимаемого юмора приглашаем посетить незабываемый концерт украинского юмористического коллектива Дизель Шоу. Зрителей ждут неповторимые эмоции, час настоящего смеха и приятные впечатления.

Их успех проявился с первых телепередач. Юмористический проект Дизель Шоу начал свою деятельность на телеканале ICTV в 2015 году. А все началось с того, что бывшим КВНщикам предложили создать абсолютно новое юмористическое шоу. Успех проекта стремительно шел вверх. Сразу получив приверженность с экранов миллионов украинцев, концертная группа отправилась в турне по Украине. Команда талантливых и опытных актеров на полную силу отдаются зрителю. Все участники Дизель Шоу гармонично сработались и в своих незабываемых выступлениях прекрасно дополняют друг друга. Продуманные до мелочей жизненные ситуации реалистично выглядят на сцене и заставляют зрителей радоваться или переживать за персонажей.

Юмористическая группа Дизель Шоу уверенно продолжает радовать своих телезрителей и гостей концертов.

  Ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина
Ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина

В 2019 году участниками коллектива являются: Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Яна Глущенко, Александр Бережок, Максим Нелипа, Евгений Гашенко, Евгений Сморыгин.

Основателем и художественным руководителем Дизель Шоу является Егор Крутоголов. За юмористический проект Егор принялся, имея огромный опыт работы в различных программах. Опытный КВНщык не сомневался в успехе своей команды, и не ошибся. Дизель Шоу сразу заняла первенство в рейтингах, а многочисленные престижные награды только подтверждают несомненный успех.

Еще один важный персонаж команды Дизель Шоу - Евгений Сморыгин. Он так искренне выполняет каждую роль, как будто это не игра на сцене, а ситуация в настоящей семье. Его юмористическая карьера началась в составе белорусской команды КВН "ЧП". Сейчас Евгений связал свою жизнь с Украиной. Сморыгин работает сценаристом и креативным продюсером, участвует в различных телепроектах.

  Ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина
Ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина

Чтобы игра была совершенной в состав юмористического коллектива входят и девушки.

Прежде всего, нужно отметить энергичную и положительную Викторию Булитко. Она талантлива во всем: вхождение в роль, игра на баяне и живое исполнение авторских песен. Вика стала участницей Дизель Шоу уже известной состоявшеюся звездой. Она окончила театральный университет и работала в Театре молодежи, снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в юмористическом дуэте "Халва". За свое преданное творчество Виктория Булитко получила много значимых наград и продолжает работать в радость своим зрителям.

Компанию по цеху Виктории составляет красавица Яна Глущенко. До начала работы в Дизель Шоу Яну активно выбирали на роли в сериалах и художественных фильмах. Кроме успешной карьеры и миллионов поклонников молодая актриса в юмористической программе нашла самое главное – настоящую взаимную любовь. Ее избранником и мужем стал концертный директор шоу - Олег Збаращук.

  Ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина
Ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина

Знатоки настоящего юмора, искренние и открытые для людей участники Дизель Шоу приглашают посетить их незабываемые концерты. Чтобы попасть на впечатляющее действо советуем заранее позаботиться о билетиках. Полный юмора до слез ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина. Приятный вечер в замечательной компании обеспечен каждому гостю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дизель шоу. Ближайшие выступления в Киеве во Дворце Украина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

Украинский правозащитник погиб в российской больнице

Украинец разбился во время показательного полета

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 1 Просмотров: 176022
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 66353
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 53734
&quot;Всегда это делала&quot;: Даша Астафьева засветила голую грудь
"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь
4
 Просмотров: 46936
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 34688
Новости компаний
Как выбрать мебель для спальни?
Как выбрать мебель для спальни? Просмотров: 270
Как выгодно купить iPhone 11 и другие новинки Apple
Как выгодно купить iPhone 11 и другие новинки Apple
6
 Просмотров: 90
В санатории "Трембита" эффективно лечат боль в суставах и спине
В санатории "Трембита" эффективно лечат боль в суставах и спине Просмотров: 405
Лидер ФК "Шахтер" и сборной Украины вскоре может перейти в АПЛ
Лидер ФК "Шахтер" и сборной Украины вскоре может перейти в АПЛ Просмотров: 261
Преимущества программы Porsche Approved
Преимущества программы Porsche Approved
11
 Просмотров: 36
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
6
Украинские власти собираются восстановить железную дорогу с ОРДЛО
4
В Кремле назвали условие для встречи в нормандском формате
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
3
Украинскому военнопленному присудили 18 лет в ДНР
Голосов: 1832
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua