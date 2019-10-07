Дизель шоу. Ближайшие выступления в Киеве во Дворце Украина

Для поклонников искреннего, душевного и легко воспринимаемого юмора приглашаем посетить незабываемый концерт украинского юмористического коллектива Дизель Шоу. Зрителей ждут неповторимые эмоции, час настоящего смеха и приятные впечатления.

Их успех проявился с первых телепередач. Юмористический проект Дизель Шоу начал свою деятельность на телеканале ICTV в 2015 году. А все началось с того, что бывшим КВНщикам предложили создать абсолютно новое юмористическое шоу. Успех проекта стремительно шел вверх. Сразу получив приверженность с экранов миллионов украинцев, концертная группа отправилась в турне по Украине. Команда талантливых и опытных актеров на полную силу отдаются зрителю. Все участники Дизель Шоу гармонично сработались и в своих незабываемых выступлениях прекрасно дополняют друг друга. Продуманные до мелочей жизненные ситуации реалистично выглядят на сцене и заставляют зрителей радоваться или переживать за персонажей.

Юмористическая группа Дизель Шоу уверенно продолжает радовать своих телезрителей и гостей концертов.

Ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина

В 2019 году участниками коллектива являются: Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Яна Глущенко, Александр Бережок, Максим Нелипа, Евгений Гашенко, Евгений Сморыгин.

Основателем и художественным руководителем Дизель Шоу является Егор Крутоголов. За юмористический проект Егор принялся, имея огромный опыт работы в различных программах. Опытный КВНщык не сомневался в успехе своей команды, и не ошибся. Дизель Шоу сразу заняла первенство в рейтингах, а многочисленные престижные награды только подтверждают несомненный успех.

Еще один важный персонаж команды Дизель Шоу - Евгений Сморыгин. Он так искренне выполняет каждую роль, как будто это не игра на сцене, а ситуация в настоящей семье. Его юмористическая карьера началась в составе белорусской команды КВН "ЧП". Сейчас Евгений связал свою жизнь с Украиной. Сморыгин работает сценаристом и креативным продюсером, участвует в различных телепроектах.

Ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина

Чтобы игра была совершенной в состав юмористического коллектива входят и девушки.

Прежде всего, нужно отметить энергичную и положительную Викторию Булитко. Она талантлива во всем: вхождение в роль, игра на баяне и живое исполнение авторских песен. Вика стала участницей Дизель Шоу уже известной состоявшеюся звездой. Она окончила театральный университет и работала в Театре молодежи, снялась в нескольких фильмах и попробовала себя в юмористическом дуэте "Халва". За свое преданное творчество Виктория Булитко получила много значимых наград и продолжает работать в радость своим зрителям.

Компанию по цеху Виктории составляет красавица Яна Глущенко. До начала работы в Дизель Шоу Яну активно выбирали на роли в сериалах и художественных фильмах. Кроме успешной карьеры и миллионов поклонников молодая актриса в юмористической программе нашла самое главное – настоящую взаимную любовь. Ее избранником и мужем стал концертный директор шоу - Олег Збаращук.

Ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина

Знатоки настоящего юмора, искренние и открытые для людей участники Дизель Шоу приглашают посетить их незабываемые концерты. Чтобы попасть на впечатляющее действо советуем заранее позаботиться о билетиках. Полный юмора до слез ближайший концерт Дизель Шоу в Киеве состоится 10 октября во Дворце Украина. Приятный вечер в замечательной компании обеспечен каждому гостю.