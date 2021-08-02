Чтоб с комфортом отдыхать, диванчик нужно покупать

Отдых бывает разным. Одним по душе спокойные размеренные прогулки по парку, приём солнечных ванн на пляже под жгущим солнцем, глубокая медитация, другие же фанатеют от походов, спорта, танцев, экстремальных развлечений. Но и тем, и другим после отдыха хочется приземлиться на мягкий диван, восстановить потраченные силы, зарядиться энергией. Поэтому выбирая мебель для дома, особое внимание стоит уделить королю комфорта – дивану.

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Сложный выбор: какую модель купить?

Огромный ассортимент современных диванов открывает двери для дизайна: можно творить, можно вытворять. Экспериментировать, конечно, хорошо, но главное не в ущерб функциональности. Маленький диванчик хорош только для детской. Взрослым потребуется модель покрупнее, чтобы не только посидеть, но и полежать было удобно. Мало места – не беда – выход есть всегда.

Купить диван угловой для компании большой

Чем больше семья, тем вместительнее диван потребуется. Чтобы и родителям место было, и детей в обиде не оставить. Но хватит ли пространства комнаты? Хватит, если использовать его рационально. К примеру, поставив угловой диван. Подобная модель просто палочка-выручалочка. Каждый сантиметр помещения задействован с пользой. Экономия пространства очевидна. Здесь можно одновременно и посидеть, и полежать нескольким людям.

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Диван раскладной – для ночного отдыха

Лучше всего организм восстанавливается во время ночного сна, если условия соответствуют минимальным требованиям. И речь не только про температуру, влажность, тишину, но и про спальное место. Многие считают, что диван для ночного отдыха не годится. Но это не про раскладную модель. Днём – гостеприимно встречает гостей, ночью – охраняет хозяйский сон. Такая многофункциональность – основное достоинство дивана.

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