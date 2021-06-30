Что такое консультация нарколога и кому нужно ее проходить

Эффективная борьба с наркотической и алкогольной зависимостью возможна только под наблюдением врача. Начать стоит с консультации нарколога.

Следует помнить, если не прибегнуть к лечению, то патологическое влечение к употреблению наркотиков или алкоголя приведет к частичному или полному разрушению организма, а затем - смерти.

Нарколог - врач-специалист, помогающий преодолеть наркотическую, алкогольную и другие патологические зависимости. Подробнее о том, как получить анонимную консультацию нарколога в Киеве можно в клинике MedicoMente.

Такую встречу с врачом рекомендуют людям у которых появляются одно или несколько изменений поведения: вспышки агрессии и жестокости, чрезмерное возбуждение, сонливость, апатия, замкнутость, суицидальные наклонности. Также если у человека обнаружили расширенные зрачки, заторможенные движения, потерю веса, следы от уколов, провалы в памяти и галлюцинации.

Специалист поможет предотвратить сопутствующие заболевания - СПИД, гепатит В и С, инфекционные и венерические заболевания.

Своевременное обращение к наркологу облегчает и ускоряет лечение пациента от зависимости. Ее можно пройти в удобное для Вас время. Специалисты клиники используют собственные лицензированные оригинальные методики, международные протоколы и индивидуальный подход.

Нарколог-психотерапевт работает над выявлением причин зависимости и помогает пациенту осознать проблему. Врач составляет индивидуальный курс лечения. При этом учитывает состояние пациента и его проблемы.

При необходимости, нарколог сопровождает лечение пациента до достижения устойчивых результатов. Если необходимо, применяет дополнительную терапию. Ее проводят в стационарных условиях.

Есть возможность получить консультацию родственниками или близкими пациента, которые потом будут помогать ему выздороветь.

В клинике MedicoMente предоставляют бесплатную первичную консультацию, которая включает разговор с пациентом и родственниками, выявление проблемы и обсуждение предыдущего плана лечения.

Стоимость дальнейшего лечения рассчитывается для каждого пациента индивидуально. Зависит от программы, состояния пациента, срока пребывания в клинике и условий размещения.

Перед консультацией есть возможность пройти тестирование на содержание наркотических веществ, с протоколом обследования. Используется тест-система Wondfo на 10 субстанций.

Узнать больше о консультации нарколога и записаться на прием можно по телефону +38 (095) 550 85 25 или на сайте medicomente.com

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