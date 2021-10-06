Что такое домен сайта

В домене обычно есть два-три слова, реже – четыре-пять

Домен сайта – это его уникальный адрес в сети, выраженный в буквах и цифрах. Обычно его арендуют, чтобы разместить сайт или настроить почтовую рассылку. Перед этим обычно нужно проверить домен и убедиться, что он не занят.

Что такое домен

У каждого сайта есть уникальный IP-адрес, состоящий из разделенных точками цифр. К этому адресу обращается браузер, чтобы показать пользователю нужные страницы, которые хранятся на сервере. Когда интернет только появился, именно такими цифрами все и оперировали. Но так как запоминать цифры неудобно, очень быстро пришли к записи домена в виде сочетаний букв и изредка – цифр: они запоминаются легче, особенно если имеют какой-то смысл. Теперь у сайта есть и IP-адрес, и доменное имя. Сложно представить, чтобы первое кто-то указал на визитке.

Структура домена

В домене обычно есть два-три слова, реже – четыре-пять, разделенных точками:

• уникальное имя сайта, идет первым;

• доменная зона второго, третьего и более уровней.

Уникальное имя обычно выбирают так, чтобы оно легко запоминалось и отражало примерно тематику сайта. Не стоит без надобности использовать в нем цифры, и совсем не нужно – другие значки.

Доменные зоны

Доменная зона выполняет ту же функцию, что улица или город в адресе, тогда как уникальное имя можно сравнить с номером дома. Доменом верхнего уровня считается то, что указано справа от последней точки. Остальное – домены второго, третьего и далее уровней. Для продвижения сайта лучше, если домен будет первого уровня или хотя бы второго. Чем сложнее адрес, тем хуже его будут запоминать. Например, для любительского сайта blog.biblioteka.kharkov.ua – нормальный адрес. Но не стоит так размещать магазин или визитку.

Доменные зоны бывают нескольких видов:

• старые привычные зоны .com, .org, .info, которые считались тематическими, однако сейчас, например, в коммерческой зоне .com размещают не только бизнес-сайты;

• новые доменные зоны, в том числе кириллические, почти все можно назвать тематическими. Среди новых зон можно найти посвященные конкретным видам деятельности, хобби и даже цветам – например, существует зона .pink;

• географическими, указывающими на страны и даже конкретные города co.uk, .ua, kiev.ua, .ru и так далее. Эти зоны хорошо подходят тем, кто ориентируется на конкретную территорию – местным филиалам, магазинам, которые работают в пределах города или региона, локальным производителям.

Доменная зона вместе с уникальным именем должна составлять простое, запоминающееся сочетание. Это нужно, чтобы пользователь легко мог найти сайт по памяти через мобильный браузер, а не должен был где-то хранить линк.

Зачем нужен домен

Домен, как уже говорилось выше, представляет собой уникальный и простой для использования адрес сайта. С его помощью сайт легко найти в сети, на него ориентируются поисковые системы. Кроме того, он имеет значение для посетителей сайта: компьютер может запоминать какие угодно комбинации букв и цифр, но для людей это не так легко.

Вот почему короткие и запоминающиеся домены в популярных тематиках часто бывают уже заняты.

Как проверить доступность домена для регистрации

Регистрация – это по сути аренда домена на определенный срок. По истечении года или нескольких лет, в зависимости от срока оплаты, аренду нужно продлевать.

Для того, чтобы найти свободный домен в желаемых зонах, можно обратиться на сайт провайдера, например, hostiq.ua. Обычно проверка выполняется в один клик – вставить желаемое имя в строку поиска на странице оформления доменов и получить информацию о том, занято ли оно, и в каких еще зонах можно выгодно арендовать похожий домен. Эти варианты тоже имеет смысл рассмотреть: они могут оказаться бюджетнее и удачнее, чем то, чего хотелось изначально.