Cooper&Hunter — мировой лидер климатической техники

Во всех моделях кондиционеров Cooper&Hunter используется безопасный для озонового слоя планеты фреон R-32

Представить себе современную жизнь без устройств, обеспечивающих комфортный микроклимат в помещениях, сложно. Технический прогресс расширил ассортимент и снизил цены так, что они стали доступными для всех, и каждый может подобрать себе нужную разновидность и оптимальную модель. В любой области деятельности человека есть свои безоговорочные общемировые лидеры. Среди климатической техники — это кондиционеры Cooper&Hunter. Их позиционируют как такие, что создадут комфортные условия даже на Марсе.

Кондиционеры Cooper&Hunter — выбор № 1 среди европейцев с 2019 года

Начиная с 2006 года американские кондиционеры Cooper&Hunter каждый раз попадают в ТОП-3 рейтингов среди брендов бытовой и производственной климатической техники, а на европейском рынке им нет равных с 2019 года. Это произошло благодаря воплощению в жизнь девиза, принятого в 2003 году — Инновации для комфорта, и размещение производственных мощностей в Гонконге. Такие изменения позволили корпорации с долгой историей стать мировым лидером в своем секторе, а также войти в рейтинг FAB-50 Forbes.

Кондиционеры Cooper&Hunter — золотой баланс качества, цены и надежности

Высокая дисциплина гонконгского персонала, грамотный подход к организации рабочих процессов, высокие стандарты контроля качества комплектующих деталей, их сборки и соблюдение технологии и не вызывающая сомнений легендарная надежность японских компрессоров Mitsubishi, Matsushita, Toshiba, Panasonic, GREE, Daikin — вот база, на которой зиждется долговечность работы кондиционеров Cooper&Hunter.

Cooper&Hunter — кондиционеры с лучшими характеристиками для экологии

Во всех моделях кондиционеров Cooper&Hunter используется безопасный для озонового слоя планеты фреон R-32.

В многочисленном семействе кондиционеров Cooper&Hunter есть инверторные модели и тепловые насосы — представители класса А+++. Они берегут окружающую среду и сохраняют ресурсы, на 30 % экономят расход электроэнергии и работают практически бесшумно.

Все кондиционеры Cooper&Hunter, представленные в интернет-магазине Кондиционеры Украины, имеют оригинальные сертификаты УКРСЕПРО, CE, UL, ISO 9001/14000, а также особый сертификат экологической безопасности — OHSAS 18000.

Преимущества покупки кондиционеров C&H на сайте air-conditioner.ua

Компания Кондиционеры Украины является официальным представителем корпорации Cooper&Hunter в Украине, что позволяет нам:

• держать низкой цену на все модели кондиционеров C&H;

• обеспечивать постоянное наличие ходовых моделей;

• оперативно презентовать новинки.

Кроме этого, все наши мастера по установке, гарантийному и сервисному обслуживанию оборудования, регулярно проходят курсы при интегрированных сервисных центрах Cooper&Hunter в Киеве (европейская штаб-квартира и колл-центр), во Львове и в Одессе. Наличие авторизованных сервисных центров C&H позволяет нашим покупателям быть уверенными в бесперебойном обеспечении в процессе эксплуатации своей модели кондиционера запасными частями и расходными материалами.

Кондиционеры Cooper&Hunter — экологически безопасная, недорогая климатическая техника, которая не ломается!

Во всех моделях кондиционеров Cooper&Hunter используется безопасный для озонового слоя планеты фреон R-32