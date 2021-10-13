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среда, 13 октября 2021 14:48

Букмекерские приложения для IOS в Украине

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После распада Советского Союза первые букмекерские конторы стали появляться в России и Украине. Одной из самых популярных украинских БК является Париматч, которая была основана в Киеве в 1994 году. В настоящее время Париматч входит в первую пятерку украинских БК. Украинцам доступен не только сайт parimatch.com, но также приложения и мобильная версия пари матч, которые позволяют делать ставки со смартфона из любой точки, где имеется мобильное покрытие.

В течение достаточно длительного времени в странах бывшего СНГ отсутствовали какие-либо законодательные акты, регулирующие деятельность букмекеров. Однако, с развитием сети Интернет, финансовый оборот многих известных БК стал настолько большим, что чиновники не могли не обращать внимание на те серьезные финансовые потоки, которые проходят мимо государственной казны.

 

Лицензирование БК

Начиная с десятых годов, некоторые страны бывшего постсоветского пространства разработали и приняли Законы, направленные на урегулирование деятельности букмекеров на территории государства. Одной из первых такой закон приняла Россия. Согласно российскому законодательству, осуществлять букмекерскую деятельность на территории РФ могут лишь конторы, оформившие лицензию ФНС РФ. Всего таких БК в России существует двадцать.

Принятие аналогичного закона в Украине долгое время откладывалось по причине существенных противоречий во взглядах на данную проблему различных партий и депутатских групп. На протяжении нескольких лет появлялись различные законопроекты, которые находили, как своих сторонников, так и противников. И лишь летом 2020 года был окончательно разработан, принят, и подписан президентом Украины закон, регулирующий деятельность игорных заведений в Украине, включая и работу букмекерских контор.

Принятый закон вводит жесткие требования на работу азартных заведений, ограничивает доступ лудоманам, а сетевые ресурсы должны работать только в доменной зоне .uа, при этом, находятся под запретом разнообразные лотереи, виртуальные игры, в которых происходит генерация случайных чисел. Стоимость украинской лицензии на осуществление игорной деятельности составляет 140 млн грн, срок действия – 5 лет.

Однако, в отличие от России, на территории Украины не происходит блокирования ресурсов, не прошедших украинского лицензирования. С этой точки зрения, украинское законодательство намного более либерельно. В настоящий момент лишь одна контора – Париматч оформила украинскую лицензию, и работает в легальном правовом поле.

Мобильные приложения

Рейтинг букмекерских контор по популярности приложений выглядит так

1. Париматч
2. 1хбет
3. Фавбет
4. Фанспорт
5. Марафон

На долю этих БК приходится более 80% всех ставок, которые делаются украинцами.

С развитием мобильного Интернета все большей и большей популярностью пользуются мобильные версии сайтов БК и мобильные приложения. Причем, многие игроки отдают предпочтение именно второму варианту, как более надежному, простому и удобному.

Скачать мобильные приложения для Андроид и iOS можно с официального сайта букмекерской конторы. Найти и установить эти приложения с Гугл Плей не получится, поскольку, Гугл не размещает приложения БК на своем ресурсе, поскольку относит их к категории азартных игр.

Ни в коем случае не следует загружать мобильные приложения со сторонних ресурсов, поскольку, в таком случае существует большой риск установки вредоносной программы, которая может компрометировать персональные данные пользователя и воровать деньги.

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Дата
13
октября

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