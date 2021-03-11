Почему стоит ставить в БК Parimatch

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Неопытные бетторы часто задаются вопросом о правильном выборе букмекерской конторы. Кто-то делает его быстро и без лишних мыслей, выбирая среди самых популярных БК, а кто-то может днями просматривать каталог букмекеров и изучать информацию о каждом операторе спортивных ставок.

Пролистав отзывы и обзоры на различных тематических сайтах и форумах, ряд бетторов отдает свое предпочтение букмекерской конторе Parimatch. В этом обзоре мы расскажем, почему стоит заключать пари именно на сайте украинской компании.

История развития БК

Париматч была основана в Украине в 1994 году. С тех пор на протяжении четырех лет она только увеличивала количество наземных пунктов ставок в стране. Начиная с 2000 года, компания перешла на работу в Интернете, открыв свой первый официальный сайт. После этого букмекер начала создавать ППС и предоставлять онлайн-услуги в разных странах мира (Россия, Беларусь, Молдова, Казахстан) и расширять свою аудиторию. Сейчас только на международном ресурсе конторы ежемесячно более 10 миллионов посещений.

Преимущества Париматч

Вместе с притоком аудитории БК старается увеличивать и количество возможностей для своих игроков. Она предлагает более 25 видов спорта в линии с глубокой росписью, где на топовые события можно найти около 1000 исходов. Здесь есть возможность заключать пари как на победу одной из команд, так и на количество желтых карточек, угловых или аутов. Такой большой выбор вариантов для ставок привлекает множество опытных бетторов.

Если сравнивать с топовыми беттинговыми игроками СНГ, то коэффициенты в украинской конторе будут немного ниже, но эта разница не критична и практически незаметна для тех, кто не ставит большие суммы денег.

Многих игроков в Париматч привлекает бонусная политика. Здесь она хорошо развита и каждый пользователь сможет найти выгодную акцию для себя. К примеру, для новичков здесь есть бонус за регистрацию, а для более опытных бетторов доступны различные программы лояльности и кешбэки.

К тому же украинскую контору эксперты называли одной из самых удобных в плане пополнения счета и вывода средств в 2020 году. Здесь для проведения финансовых операций есть несколько десятков различных платформ. Осуществлять финансовые операции можно через банковские карты, электронные кошельки, криптовалюты и т.д.

Отдельно стоит отметить службу поддержки. В случае возникновения проблем игрок может связаться с саппортом сразу несколькими способами: через онлайн-чат, мессенджеры, электронную почту и через мобильный номер телефона. Служба поддержки компании отвечает игрокам практически мгновенно. Только диалог посредством email может затянуться на несколько часов.

Выводы

В совокупности все перечисленные факторы делают букмекерскую контору одной из наиболее выгодных и привлекательных на постсоветском пространстве. Поэтому при выборе БК многие эксперты советуют отдать предпочтение Париматч.