В каких БК дают фрибет за регистрацию в 2021 году

Фрибет или бесплатная ставка является самым лояльным по отношению к игроку, видом бонуса. К сожалению, фрибет можно получить далеко не во всех букмекерских конторах. На постоянной основе фрибет предоставляют единицы российских легальных БК – это БК Винлайн и БК Олимп. Но, к проведению ЕВРО-2020 ряд букмекерских контор анонсировали акции по предоставлению фрибета – это Париматч, Леон, Бетсити.

Фрибет от Париматч

Бесплатную ставку размером в 1000 рублей в БК Париматч можно получить, если пройти регистрацию в период с 28 мая по 11 июля 2021 года. Для получения фрибета игрок должен пополнить свой игровой депозит на сумму от 50 рублей. После этого, в течение 72 часов на бонусный счет игрока поступит 1000 рублей, которую он должен отыграть одной ставкой на любое событие с коэффициентом от 1,01.

Если ставка игрока по фрибету сыграет, на депозитный счет игрока в течение 24 часов будет зачислен чистый выигрыш по фрибету. Более подробно, можно прочитать это здесь – https://football-prognozi.ru.

Фрибет в Winline

Администрация БК Винлайн предоставляет фрибет размером в 1000 рублей всем новым клиентам, которые проходят регистрацию через мобильное приложение Винлайн. Акция "Безусловно твой" действует на постоянной основе. Полученный фрибет игрок может поставить на любое событие с любым коэффициентом. Если ставка по фрибету сыграет, на счет игрока будет зачислен чистый выигрыш по такой ставке.

Фрибет в БК Leon

БК Леон к ЕВРО-2020 запустил сразу три бонусные акции, в ходе которых предоставляет фрибеты своим клиентам.

20 000 рублей фрибетами

Все новые игроки, прошедшие регистрацию в БК Леон после 5 мая 2021 года, и давшие согласие на участие в акции, после каждого пополнения своего игрового депозита на сумму от 500 рублей, на свой бонусный счет получают фрибет 1000 рублей. Полученный фрибет необходимо отыграть ставкой с коэффициентом не ниже 1,70 в течение 2 суток с момента получения. Если ставка по фрибету выиграет, на депозитный счет игрока будет зачислен чистый выигрыш по ставке с фрибетом, который также необходимо будет отыграть в течение 200 часов в десятикратном размере ставками в 500 рублей на события с коэффициентом 1,50-3,00. Лишь только после расчета последней десятой ставки игрок сможет вывести сумму, которая накопилась на его бонусном счете. Данную процедуру получения и отыгрыша фрибета игрок может проходить до 20 раз.

Еврофрибет

В акции принимают участие новые игроки, зарегистрировавшиеся в БК Леон после 11 июня 2021 года, скачавшие и установившие на свой смартфон мобильное приложение Леон. Для получения фрибета игрок должен дать согласие на участие в акции через мобильное приложение, после чего на его бонусный счет поступит фрибет 1000 руб., который необходимо отыграть в течение 3 суток, сделав ставку на любой матч ЕВРО-2020 с любым коэффициентом. Если такая ставка сыграет, игроку будет зачислен чистый выигрыш по ставке.

Сюрприз – Фрибет

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию в БК Леон и делать ставки от 500 рублей на матчи ЕВРО-2020 с коэффициентами не менее 1,70. За каждую такую третью сделанную ставку игрок будет получать фрибет 500 рублей, который надо будет отыграть ставкой на любой матч ЕВРО-2020 с коэффициентом не ниже 2,00. Данную процедуру игрок может проходить до 10 раз.