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пятница, 11 июня 2021 09:17

Сегодня стартует Евро-2020/21: что нужно знать о турнире

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Сегодня стартует Евро-2020/21: что нужно знать о турнире
Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

11 июня стартует XVI Кубок Европы по футболу. Турнир перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Впервые в истории соревнования будут принимать 11 городов из разных стран Европы. Планировалось, что таких будет 12, но Дублин не смог гарантировать присутствие болельщиков на трибунах.

На матчи пустят фанатов. Стадионы могут заполняться минимум на 25%. Если есть разрешение местных властей, то зрителей может быть больше.

На групповой стадии турнира примут участие 24 команды, разделенные на шесть групп. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды из группы и четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

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Группы участников:

А. Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

В. Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

С. Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония;

D. Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

Е. Испания, Швеция, Польша, Словакия;

F. Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

В стартовом поединке Италия будет играть в Риме против Турции. Поединок запланирована на 22:00.

Сборная Украину 13 июня стартует матчем против Нидерландов. За четыре дня команда Андрея Шевченко сыграет против Северной Македонии, а 21 июня против Австрии.

Поединки 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал Евро-2020 будет принимать 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне, Великобритания.

Сборная Украины смогла выиграть отборочную группу отбора. Команда Андрея Шевченко заняла первое место в группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой.
Национальная команда дважды играла на Евро. В 2012 году получила одну победу и заняла третье место уступив Франции и Англии. В 2016-м проиграли все матчи.

Победителем Евро-2016 году стала сборная Португалии, которая в финале обыграла Францию.

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  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
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