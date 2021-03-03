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среда, 03 марта 2021 11:08

8 секретов выбора мебели в спальню: комоды и тумбы

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Ваша спальня укомплектована мебелью, но вы понимаете: в комнате чего-то недостает? Возле кровати некуда поставить светильник, положить книгу, телефон? В шкафу полочки заняты одеждой, постельное белье хранить негде? Возникает вопрос, где разместить документы, косметику, различные аксессуары? Значит пришло время задуматься о покупке комода и прикроватных тумбочек. Выбор будет гораздо проще благодаря практическим рекомендациям.

  На что обращать внимание при покупке тумбы?
На что обращать внимание при покупке тумбы?

Подбираем комод — 5 секретов

Чтобы найти подходящий комод, поразмышляйте над следующими критериями:

• Размеры — определите, куда Вы поставите новую мебель. Замеряйте, оптимальные габариты подбираемых предметов. Помните: не стоит чересчур загромождать комнату.
• Вместительность — комоды бывают высокие, узкие, широкие, низкие. Для косметики, документов, различных мелочей подойдет высокая, узкая мебель, одеяла, подушки удобнее хранить в просторных, низких моделях.
• Предназначение — производители мебели стараются приспосабливаться к потребностям покупателей. Поэтому в продаже доступны не только классические комоды, но и пеленальные. Этот вариант незаменим для семьи с новорожденным ребенком.
• Материал — в интернет-магазине "Табуретка" предложены комоды из ДСП, МДФ и натурального дерева. Выбирайте тот вариант, который подойдет вам по качеству и стоимости.
• Стиль — если в спальне уже есть мебель, тогда нужно подобрать комод, который бы идеально вписался в интерьер.

Рассматривайте фото, размещенные в каталоге магазина и выбирайте ту модель, которая соответствует вашим ожиданиям.

  На что обращать внимание при покупке тумбы?
На что обращать внимание при покупке тумбы?

Как выбрать тумбы прикроватные

Прикроватные тумбы много места не занимают, но в спальне они незаменимы. На что обращать внимание при покупке этой мебели?

• Конструкция — тумбочки бывают приставные и подвесные. У них может быть 1 или 2 выдвижных ящика, открывающаяся дверца или открытая полочка.
• Дизайн — учитывайте убранство всей комнаты. Например, если каркас кровати выполнен из кованого метала, прикроватная тумба должна быть в таком же стиле.
• Количество — исходя из Ваших потребностей и площади спальни выбирайте одну или две тумбочки.

Комоды и тумбы привносят уют в комнату. На них можно расставить симпатичные предметы декора — вазу с цветами, фотографию близкого человека, сувенир, привезенный из отпуска. Окружайте себя функциональными и красивыми предметами мебели от магазина "Табуретка"!

  На что обращать внимание при покупке тумбы?
На что обращать внимание при покупке тумбы?
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Дата
03
марта

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