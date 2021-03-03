8 секретов выбора мебели в спальню: комоды и тумбы

Ваша спальня укомплектована мебелью, но вы понимаете: в комнате чего-то недостает? Возле кровати некуда поставить светильник, положить книгу, телефон? В шкафу полочки заняты одеждой, постельное белье хранить негде? Возникает вопрос, где разместить документы, косметику, различные аксессуары? Значит пришло время задуматься о покупке комода и прикроватных тумбочек. Выбор будет гораздо проще благодаря практическим рекомендациям.

На что обращать внимание при покупке тумбы?

Подбираем комод — 5 секретов

Чтобы найти подходящий комод, поразмышляйте над следующими критериями:

• Размеры — определите, куда Вы поставите новую мебель. Замеряйте, оптимальные габариты подбираемых предметов. Помните: не стоит чересчур загромождать комнату.

• Вместительность — комоды бывают высокие, узкие, широкие, низкие. Для косметики, документов, различных мелочей подойдет высокая, узкая мебель, одеяла, подушки удобнее хранить в просторных, низких моделях.

• Предназначение — производители мебели стараются приспосабливаться к потребностям покупателей. Поэтому в продаже доступны не только классические комоды, но и пеленальные. Этот вариант незаменим для семьи с новорожденным ребенком.

• Материал — в интернет-магазине "Табуретка" предложены комоды из ДСП, МДФ и натурального дерева. Выбирайте тот вариант, который подойдет вам по качеству и стоимости.

• Стиль — если в спальне уже есть мебель, тогда нужно подобрать комод, который бы идеально вписался в интерьер.

Рассматривайте фото, размещенные в каталоге магазина и выбирайте ту модель, которая соответствует вашим ожиданиям.

На что обращать внимание при покупке тумбы?

Как выбрать тумбы прикроватные

Прикроватные тумбы много места не занимают, но в спальне они незаменимы. На что обращать внимание при покупке этой мебели?

• Конструкция — тумбочки бывают приставные и подвесные. У них может быть 1 или 2 выдвижных ящика, открывающаяся дверца или открытая полочка.

• Дизайн — учитывайте убранство всей комнаты. Например, если каркас кровати выполнен из кованого метала, прикроватная тумба должна быть в таком же стиле.

• Количество — исходя из Ваших потребностей и площади спальни выбирайте одну или две тумбочки.

Комоды и тумбы привносят уют в комнату. На них можно расставить симпатичные предметы декора — вазу с цветами, фотографию близкого человека, сувенир, привезенный из отпуска. Окружайте себя функциональными и красивыми предметами мебели от магазина "Табуретка"!

На что обращать внимание при покупке тумбы?