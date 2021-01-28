5 главных правил как в Киеве выбрать лучшие входные двери и не переплатить

 
Ексклюзивы
1/5
Как дома легко определить кислотность почвы для лучшего урожая
Как дома легко определить кислотность почвы для лучшего урожая
Просмотров: 99
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2034
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 207
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 333
Такие люди не должны воспитывать украинцев - защитники языка отреагировали на скандал в НПУ имени М. П. Драгоманова
Такие люди не должны воспитывать украинцев - защитники языка отреагировали на скандал в НПУ имени М. П. Драгоманова
Просмотров: 522
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 306
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2 Просмотров: 459
Каждый ученик должен иметь возможность выбирать форму обучения - образовательный эксперт
Каждый ученик должен иметь возможность выбирать форму обучения - образовательный эксперт
Просмотров: 234
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 81
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 495
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 810
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 306
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 180
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 414
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 495
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 января 2021
1 Просмотров: 765
Запрошення на похорон
"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого ...
четверг, 28 января 2021 12:10

5 главных правил как в Киеве выбрать лучшие входные двери и не переплатить

  Комментировать

Сегодня существует огромное количество мифов о крайне дорогостоящих входных дверях с супер-системами безопасности. Мы хотим рассказать о главных принципах работы людей, которые "вскрывают" такие двери и вы поймёте - то что считается "общепринятыми" принципами безопасности - на самом деле только привлекает воров.

Мы хотим рассмотреть несколько аспектов при выборе дверей, которые помогут вам выбрать наиболее приемлемые по стоимости и безопасности бронированные двери.

Как выбрать качественные металлические бронедвери:

  1. Главный принцип - определить жесткость конструкции коробки (!!!) и не гнаться за большой толщиной полотна и весом двери - она несущественно влияет на тепло-, шумоизоляцию. Если коробка слабая, а дверь тяжёлая, то появятся щели, и шум, тепло, запахи будут в квартире, сила удара закрывания увеличится, потому что собачка не закроется (не достаёт до ответной планки). Монолитно каркасные дома очень часто распространяют шум, и соседи Вам "спасибо" не скажут.

     

  2. Коробка. Если металл 2 мм гнутый, или труба - это главное, потому что если коробка нежесткая, то тепло, запахи, шумоизоляция будут максимальные и шумность закрывания будет большая из-за деформации коробки. То есть 1,5 мм гнутый - плохо, 2 мм гнутый нормально, труба (профиль квадрат) - нормально.

     

    Как определять: а. Определить труба или гнутый металл - завести руку за коробку - нащупать край (только НЕ СО СТОРОНЫ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ ЗАМКА (!!!) ) там должен быть цельный профиль, а не открытый отрезанный край металла. б. Посмотреть толщину металла вы можете в отверстиях ответной планки замка.

  3. Толщина полотна. Тяжёлая дверь с толщиной 90 и более мм увеличивает нагрузку на короб и если он из гнутого профиля и 1,5 мм металла, то короб - будет деформироваться - опять же тепло, шум и запахи "придут" из подъезда . Толщина не влияет существенно на тепло- и шумоизоляцию, основное что влияет - это зазоры между полотном и коробом.

  4. Уплотнители. Контуров уплотнения - надо минимум 2, а лучше и 3, это может компенсировать искривление коробки из-за металла и не даст проникать воздуху из подъезда.

  5. Мастера - наверное самые важные персонажи, потому что если кривая коробка (в процессе монтажа или сама по себе) , они должны ее выровнять. Проверить можно так: после установки дверь должна очень легко закрываться, и собачка сразу попасть в паз, так же, надавив вверху и внизу полотна, не должно быть существенного люфта (люфт - только на глубину уплотнителя).

  6. Наполнение полотна: минеральная вата, очень мягкая, может осыпаться и осесть при эксплуатации, базальтовая вата намного жёстче и держит форму , то есть шумо- и теплоизоляция сохранится.

Защита.

Принцип злоумышленников - тихо и быстро вскрыть и ни на кого не наткнуться. Есть целые сообщества где обсуждают как быстро вскрыть любые замки за минуты, поэтому все известные замки - уже вскрыты. Чем распространённее замки, тем быстрее вскроют, а про неизвестные - меньше информации.

 

Замки. 2 принципа:

  1. Разные системы и менее распространенные замки. Не бойтесь выбирать новые марки, новые типы старых марок, новые системы - не те, которые встречаются во всех магазинах.
  2. Использовать разные системы замка - сувальдные (ключ бабочка), цилиндровые и ещё какие то...

На что не стоит обращать внимание на наш взгляд для безопасности:

  1. Не стоит "Ночник" - то есть закрывать им изнутри. Никто не будет вскрывать замок пока кто-то дома - злоумышленникам надо тихо и быстро и не наткнуться на кого-либо.

  2. Броненакладка лучше конечно чем декоративная с болтами снаружи, которую можно высверлить, но бояться, что кто-то будет кувалдой сбивать броненакладку не стоит - нужна тишина, скорость и безопасность вскрывания.

Выводы:

  • Главное - определить гнутый профиль или труба (профиль квадрат) иначе дверь деформируется и под тяжестью осядет - надо будет сильнее закрывать - шум , тепло, запахи - все будет в квартире.

  • Замки разных систем и наименее распространенные - самые надёжные от взлома, потому что для них надо много оборудования.

  • Не гнаться за массивностью двери, потому что зачастую делают слабую конструкцию коробки, которая может деформироваться и шум, холод и запахи будут в квартире. Существенно массивная дверь тепло и шумоизоляции никак не увеличивает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «5 главных правил как в Киеве выбрать лучшие входные двери и не переплатить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Спецслужбы взялись за ликвидацию церкви

Железной дорогой соединили берега 2 океанов

Антарктиду открыли 201 год назад

Во время пожара на балу король сошел с ума

Взорвался космический челнок "Челленджер"

Самое читаемое
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 10 Просмотров: 12141
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 9810
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 9468
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 8307
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции Просмотров: 6967
Новости компаний
Настольный теннис набирает популярность, несмотря на пандемию – SETKA CUP
Настольный теннис набирает популярность, несмотря на пандемию – SETKA CUP Просмотров: 90
Детское компьютерное кресло для школьника
Детское компьютерное кресло для школьника Просмотров: 27
Кредитование в режиме онлайн на карту от компании "Грошик"
Кредитование в режиме онлайн на карту от компании "Грошик" Просмотров: 18
Быстро и удобно: такси которое выполняет ваши прихоти
Быстро и удобно: такси которое выполняет ваши прихоти Просмотров: 9
Максимум удовольствия от вейкбординга при сотрудничестве с Yacht Band
Максимум удовольствия от вейкбординга при сотрудничестве с Yacht Band Просмотров: 45
Больше всего комментируют
10
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 1249
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть