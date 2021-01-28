5 главных правил как в Киеве выбрать лучшие входные двери и не переплатить

Сегодня существует огромное количество мифов о крайне дорогостоящих входных дверях с супер-системами безопасности. Мы хотим рассказать о главных принципах работы людей, которые "вскрывают" такие двери и вы поймёте - то что считается "общепринятыми" принципами безопасности - на самом деле только привлекает воров.

Мы хотим рассмотреть несколько аспектов при выборе дверей, которые помогут вам выбрать наиболее приемлемые по стоимости и безопасности бронированные двери.

Как выбрать качественные металлические бронедвери:

Главный принцип - определить жесткость конструкции коробки (!!!) и не гнаться за большой толщиной полотна и весом двери - она несущественно влияет на тепло-, шумоизоляцию. Если коробка слабая, а дверь тяжёлая, то появятся щели, и шум, тепло, запахи будут в квартире, сила удара закрывания увеличится, потому что собачка не закроется (не достаёт до ответной планки). Монолитно каркасные дома очень часто распространяют шум, и соседи Вам "спасибо" не скажут. Коробка. Если металл 2 мм гнутый, или труба - это главное, потому что если коробка нежесткая, то тепло, запахи, шумоизоляция будут максимальные и шумность закрывания будет большая из-за деформации коробки. То есть 1,5 мм гнутый - плохо, 2 мм гнутый нормально, труба (профиль квадрат) - нормально. Как определять: а. Определить труба или гнутый металл - завести руку за коробку - нащупать край (только НЕ СО СТОРОНЫ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ ЗАМКА (!!!) ) там должен быть цельный профиль, а не открытый отрезанный край металла. б. Посмотреть толщину металла вы можете в отверстиях ответной планки замка. Толщина полотна. Тяжёлая дверь с толщиной 90 и более мм увеличивает нагрузку на короб и если он из гнутого профиля и 1,5 мм металла, то короб - будет деформироваться - опять же тепло, шум и запахи "придут" из подъезда . Толщина не влияет существенно на тепло- и шумоизоляцию, основное что влияет - это зазоры между полотном и коробом. Уплотнители. Контуров уплотнения - надо минимум 2, а лучше и 3, это может компенсировать искривление коробки из-за металла и не даст проникать воздуху из подъезда. Мастера - наверное самые важные персонажи, потому что если кривая коробка (в процессе монтажа или сама по себе) , они должны ее выровнять. Проверить можно так: после установки дверь должна очень легко закрываться, и собачка сразу попасть в паз, так же, надавив вверху и внизу полотна, не должно быть существенного люфта (люфт - только на глубину уплотнителя). Наполнение полотна: минеральная вата, очень мягкая, может осыпаться и осесть при эксплуатации, базальтовая вата намного жёстче и держит форму , то есть шумо- и теплоизоляция сохранится.

Защита.

Принцип злоумышленников - тихо и быстро вскрыть и ни на кого не наткнуться. Есть целые сообщества где обсуждают как быстро вскрыть любые замки за минуты, поэтому все известные замки - уже вскрыты. Чем распространённее замки, тем быстрее вскроют, а про неизвестные - меньше информации.

Замки. 2 принципа:

Разные системы и менее распространенные замки. Не бойтесь выбирать новые марки, новые типы старых марок, новые системы - не те, которые встречаются во всех магазинах. Использовать разные системы замка - сувальдные (ключ бабочка), цилиндровые и ещё какие то...

На что не стоит обращать внимание на наш взгляд для безопасности:

Не стоит "Ночник" - то есть закрывать им изнутри. Никто не будет вскрывать замок пока кто-то дома - злоумышленникам надо тихо и быстро и не наткнуться на кого-либо. Броненакладка лучше конечно чем декоративная с болтами снаружи, которую можно высверлить, но бояться, что кто-то будет кувалдой сбивать броненакладку не стоит - нужна тишина, скорость и безопасность вскрывания.

Выводы:

Главное - определить гнутый профиль или труба (профиль квадрат) иначе дверь деформируется и под тяжестью осядет - надо будет сильнее закрывать - шум , тепло, запахи - все будет в квартире.

Замки разных систем и наименее распространенные - самые надёжные от взлома, потому что для них надо много оборудования.

Не гнаться за массивностью двери, потому что зачастую делают слабую конструкцию коробки, которая может деформироваться и шум, холод и запахи будут в квартире. Существенно массивная дверь тепло и шумоизоляции никак не увеличивает.