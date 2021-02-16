Аж дух захватывает: показали модное сочетание цветов в интерьере

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Ежегодно Институт цвета Pantone выбирает самые модные цвета. Новое сочетание многих поразит и порадует. Это серый и ярко-желтый. Их будут использовать дизайнеры в разных интерьерах.

По мнению экспертов, именно эти цвета отражают настроение и последние события в обществе. Желтый должно настраивать на оптимизм, а серый придаст надежности и устойчивости. В сочетании эта пара - идеальный выбор после такого тяжелого года, которым был 2020-й.

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Глубокие оттенки серого можно комбинировать и с пастельными, и с яркими тонами желтого. А вот с деликатным серым рекомендуют выбирать именно яркую палитру. С светлыми вариантами желтого комната рискует выглядеть бледной.

Для органического сочетания этих цветов нужно понимать, что они не должны быть едины в интерьере. Их "разбавляют" черным, белым, деревянными элементами и зеленью.

Начинать любые эксперименты с цветом лучше с чего-то мелкого, например, из небольших деталей. На кухне серый идеально подходит для рабочей зоны и тех мест, которые часто пачкаются. Желтый можно оставить для других зон и декоративных элементов.

Очень эффектно будет выглядеть акцент желтая стена на фоне серого интерьера. С помощью такого эффектного решения можно зонировать комнату.

Бирюзовый цвет сейчас популярен. Он добавляет невесомость и легкость утреннего неба или нежность морских волн. И хотя его относят к холодным цветов, способен дарить свежесть и комфорт. А также уравновешивать эмоции, снимать раздражение, усталость и даже стресс, создавать в помещении нежную, романтическую атмосферу. Именно благодаря такому воздействию и уникальной уравновешенности бирюзового этот цвет стал настолько популярным среди дизайнеров.