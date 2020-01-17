Затоплены острова и пересохла Венеция: первые климатические изменения в 2020-м

Новый 2020 год в разных уголках планеты начался из природных катастроф, причиной которых называют деятельность человека. Изменения климата, повышение температуры и уровня мирового океана приводит к изменениям в мире, последствия которых люди чувствуют уже сегодня.

Лесные пожары в Австралии

Автор: i.ytimg.com Пожары в Австралии стали самыми из зафиксированных на континенте

С сентября 2019-го в Австралии начались масштабные пожары, коих на континенте еще не фиксировали. Выгорели более 10 млн гектаров земли. Больше всего в штате Виктория и в Новом Южном Уэльсе, что на восточном берегу.

В начале января огневых точек насчитывали не менее 200. В пламени могли погибнуть около 1,25 млрд животных. Некоторые виды могли "переступить" грань вымирания. Всемирный фонд дикой природы сообщил власти Австралии об уничтожении или повреждении среды 13 видов животных. В частности, яркая фальшивая лягушка, птичка-медонос и западный наземный попугай находятся под угрозой исчезновения.

Бороться с неподконтрольным огнем пожарным Австралии помогали спасатели со всего мира. В стране мобилизовали беспрецедентное количество резервистов - 3 тыс. человек. Во время тушения пожаров погибли 28 человек, трое из них - спасатели-волонтеры.

Автор: BBC Девушка вместе с семьей бегут от пожаров, которые обступили их город

Спасательная служба подсчитала, что лесам Австралии понадобится около 100 лет, чтобы восстановиться к тому состоянию, которое было до огня.

Дым от пожаров преодолел более 10 тыс. км океаном и достиг берегов Южной Америки. В NАSА заявили, что дым от пожаров сделал один полный оборот вокруг земли и повлиял на атмосферные условия во всем мире. В воздухе австралийской Канберры содержание опасных для здоровья веществ превысил допустимую концентрацию более чем 21 раз.

Причиной катаклизма называют экстремально высокие температуры, более 40 °C и сильные ветры. Ученые называют их последствиями изменения климатической системы Индийского океана.

15 января над Австралией прошли сильные грозы, которые прогнозировали метеорологи. Именно дожди и помогли потушить большинство пожаров в "горячих" районах. Их количество уменьшилось до 80. Но 17 января около 30 участков вышли из-под контроля и пожарные продолжают борьбу.

Дожди, которые должны стать самыми сильными за последнее десятилетие, зальют города Камден, Кэмпбэлтаун и Пиктон. А потом перейдут к Сазерленду, Ливерпулю и Окдейлу.

Затопление и наводнения в Индонезии

В Индонезии в Южной Суматре, из-за поднятия уровня мирового океана, под воду ушли два острова. Теперь остров Бетет находится на глубине 1 м, а Гундул - 3 м.

О затоплении стало известно ранее, поэтому людей, которые там жили переселили. Бетет был частью национального парка Бербак-Сембиланг. Затопление грозит еще 4 островам в том же районе. Так, высота островов Чалонг и Салах Намо, который заселен людьми, сейчас достигает 2 м над уровнем моря. Еще один, Крамат, имеет высоту 3 м.

Автор: скриншот карты Google Тут раніше знаходились затоплені острови

Кроме того, в начале 2020-го в столице страны Джакарте из-за сильных и обильных дождей произошли наводнения. Они вызвали оползень. В результате погибли около 70 человек. Более 35 тыс. человек находились во временных убежищах, которые организовали в правительственных зданиях, школах и торговых центрах.

Изменения климата и повышения уровня воды грозит архипелага Индонезии полным исчезновением вместе с уникальными представителями флоры и фауны.

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Снегопады в Пакистане и Афганистане

Автор: aawsat.com Сніг лежить на горбах верблюдів

12 января, горные районы Пакистана и Афганистана накрыл снегопад, который вызвал сход лавин. Из-за сильного ветра и экстремально низких температур для этого региона, погибли 126 человек.

Власть подконтрольного Пакистану Кашмира объявила в пострадавших районах чрезвычайное положение. В Пакистане этот снегопад стал самым сильным за последние 20 лет. Высота снежного покрова достигала более 1 м.

В Афганистане повреждено более 300 домов. Несколько больших семей погибли в домах во время обвала крыши. В столице страны Кабуле температура снизилась до -15 градусов.

Автор: aawsat.com Снігопад був такої сили, що побив 20-річний рекорд

Засуха в Венеции

В италиийський Венеции почти полностью пересохли городские каналы. Произошло это за несколько недель, после масштабного потопа за последние 50 лет в ноябре 2019-го. Тода вода поднялась до 1,87 м. Из-за закрыли популярную площадь Святого Марка, и учебные заведения.

На основных каналах судоходство еще продолжается. Но на многих гондолы и лодки сели на мель.

Явление связывают с сильными отливами. Из-за отсутствия дождей, уровень воды в них упал до рекордных 50 см ниже нормы, чего не наблюдали в течение последних двух лет.

Автор: kulturologia.ru У Венеції майже повністю пересохли водні канали

Австралия выделит 50 млн австралийских долларов - это 31 млн евро - на восстановление природы после пожаров. Только коал там погибло столько, что они находятся под угрозой исчезновения.