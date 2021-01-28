Новые тарифы и налоги: что изменится для украинцев в феврале

В феврале этого года в Украине запланированы ряд изменений в различных сферах жизни. В частности изменится тариф на газ, в гражданской медицине будут использовать вертолет, появится еще одно министерство.

Будет действовать новый тариф на газ

С 1 февраля начинает действовать фиксированный тариф на газ для населения - 6,99 грн за кубометр. Цена будет такой до конца отопительного сезона. Изменения не касаются потребителей, которые заключили годовые контракты с газоснабжающими компаниями.

Автор: pixabay.com Тариф на газ будет фиксированным

Решение о фиксированном тарифе приняли после того, как более 50 поставщиков в начале января существенно подняли цены на газ, некоторые до 10,8 грн за куб. Кабмин назвал их завышенными.

"Теперь все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была более 9,6 тысячи гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до около 7 тысяч гривен", - сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Если фирмы не смогут предоставить газ по такому тарифу, то обязанность поставлять его потребителям получит государственная компания "Нафтогаз". В феврале они будут продавать топливо по меньшей предельной цене - по 6,86 грн.

"Государство не может само устанавливать тарифы, которые хочет, потому что даже не имеет на это права. Есть другие варианты - субсидии, кредитование. С новой ценой другие компании не смогут продавать топливо или будут работать в убыток. Зато все перейдет в руки Нафтогаза. При этом, предложив вернуться к регулированию рынка газа и заодно нарушить все возможные нормы законодательства, компания сильно подставила президента Зеленского. Досталось также правительству и Верховной Раде. Какие уже ищут дополнительных 10 миллиардов гривен на субсидии. А их нужно было предусмотреть еще осенью 2020 года. Зато Нафтогаз переманил потребителей за счет государственного газа", - говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Он считает, чтобы действительно решить проблему, надо отделить Нафтогаз и Укргазвыдобування. Тогда топливо будут продавать на бирже, где средняя цена в отопительный сезон около 6 тыс. грн.

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Назовут модели авто, которые обложат налогом

1 февраля Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародуют список моделей машин, за которые нужно уплатить транспортный налог в 25 тыс. грн.

В первую очередь это коснется владельцев автомобилей старше 5 лет и стоимостью более 2,2 млн грн.

Сумма налога возрастет, если не заплатить его в течение 60 дней. В первые 90 дней на 10%, после этого срока - на 20%.

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Также автомобиль или другое имущество могут арестовать как налоговый залог. В последнем случае машиной можно будет пользоваться, но продать или подарить - нет. Налоговики имеют право продать автомобиль, из полученной суммы получить платеж, а остальные вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.

Появится новое министерство

1 февраля 2021 года в Украине возобновит работу Министерство аграрной политики и продовольствия. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 28 декабря 2020-го.

"Украина имеет мощный агросектор, поэтому есть большая необходимость в возобновлении работы профильного аграрного министерства. Нам нужна эффективная государственная политика в сфере АПК, а также защита интересов украинских производителей", - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министерство агрополитики реорганизовали в сентябре 2019 года. Зато все полномочия перевели в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Восстановление министерства может иметь несколько мотивов. Или здесь действительно все прозрачно и правительству необходимо оно для эффективных решений по агросектору. Или хотят втиснуть в Кабмин своего человека. Чтобы иметь в правительстве как коллегиальном органе дополнительный голос", - говорит политолог Дмитрий Купира.

Запустят новый проект в медицине

В феврале в Украине планируют запустить пилотный проект по гражданской медицинской эвакуации тяжелобольных. К этому вертолетами пользовались только медики Вооруженных сил.

Автор: pixabay.com Протестуют медицинскую авиацию для гражданских

"Этот проект - важный элемент, в частности, в развитии трансплантации. Так будем иметь возможность вовремя транспортировать воздушным путем анатомические материалы и реципиентов. Первоначально такой услугой будут пользоваться для трансплантации сердца", - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Первыми новый проект на себе испытывают Киев и Львов.

"Дежурить будут воздушные экипажи и медицинские бригады. Вылетать к людям с острыми задержками кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы, нарушениями мозговой работы, ожогами 1-й и 2-й степени, ожогами электрическим током или верхних дыхательных путей", - пояснил Степанов.

Экипажи будут посылать в случаях травм позвоночника, проникающих ранений тела, травматических ампутаций конечностей, переломов двух или более трубчатых костей. Также - массовых поражений, стихийных бедствий или если пациенты получили травмы в результате падения с высоты, дорожно-транспортное происшествие и тому подобное.

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Учителя пройдут независимое тестирование

27 февраля состоится 1-й этап независимого тестирования учителей начальных классов. Таким образом проверят их уровень знаний и умений.

Автор: molbuk.ua Учителя составят ВНО

Принять участие в сертификации смогут только 2 тыс. человек. Для этого должны предварительно зарегистрироваться.

Тест ВНО будет состоять из 100 задач, на выполнение которых участникам будет отведено 180 мин. Каждое правильно выполненное задание - 1 балл. Для успешной сдачи экзамена учителям необходимо набрать не менее 60 баллов.

Те участники, которые не одолеют определенный пороговый балл, не смогут принять участие в следующем этапе сертификации.

Успешное прохождение могут причислить как внеочередное составления аттестации. Кроме того, такие педагоги получат 20% к заработной плате.

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