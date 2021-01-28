Новые тарифы и налоги: что изменится для украинцев в феврале

 
Ексклюзивы
1/5
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер рассказал, как выжить в кризис
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер рассказал, как выжить в кризис
Просмотров: 729
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1296
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 252
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2088
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 21906
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 234
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 513
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 144
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4689
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 936
Фото
Все фото
11
6
16
24
7
Навальный показал поместье Путина за $1 млрд
Навальный показал поместье Путина за $1 млрд
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах
Авиакатастрофа в Иране: все итоги в цифрах
&quot;Люксовый&quot; Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Видео
Все видео
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Пожар на Луганщине: коротко о главном
Пожар на Луганщине: коротко о главном
Без копеек и старых банкнот: отныне магазины работают по новым правилам
Без копеек и старых банкнот: отныне магазины работают по новым правилам
Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы
Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 2961
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 513
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1368
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 468
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 234
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
31 января 2021
Просмотров: 360
Знати своє місце
– Якщо не можете навчити його музики, знайдемо іншого викладача, – каже Дмитро. Забрав сина з гуртка, де вчився грати на барабанах. ...
понедельник, 01 февраля 2021 09:01

Новые тарифы и налоги: что изменится для украинцев в феврале

  Комментировать

В феврале этого года в Украине запланированы ряд изменений в различных сферах жизни. В частности изменится тариф на газ, в гражданской медицине будут использовать вертолет, появится еще одно министерство.

Будет действовать новый тариф на газ

С 1 февраля начинает действовать фиксированный тариф на газ для населения - 6,99 грн за кубометр. Цена будет такой до конца отопительного сезона. Изменения не касаются потребителей, которые заключили годовые контракты с газоснабжающими компаниями.

Автор: pixabay.com
  Тариф на газ будет фиксированным
Тариф на газ будет фиксированным

Решение о фиксированном тарифе приняли после того, как более 50 поставщиков в начале января существенно подняли цены на газ, некоторые до 10,8 грн за куб. Кабмин назвал их завышенными.

"Теперь все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была более 9,6 тысячи гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до около 7 тысяч гривен", - сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Если фирмы не смогут предоставить газ по такому тарифу, то обязанность поставлять его потребителям получит государственная компания "Нафтогаз". В феврале они будут продавать топливо по меньшей предельной цене - по 6,86 грн.

"Государство не может само устанавливать тарифы, которые хочет, потому что даже не имеет на это права. Есть другие варианты - субсидии, кредитование. С новой ценой другие компании не смогут продавать топливо или будут работать в убыток. Зато все перейдет в руки Нафтогаза. При этом, предложив вернуться к регулированию рынка газа и заодно нарушить все возможные нормы законодательства, компания сильно подставила президента Зеленского. Досталось также правительству и Верховной Раде. Какие уже ищут дополнительных 10 миллиардов гривен на субсидии. А их нужно было предусмотреть еще осенью 2020 года. Зато Нафтогаз переманил потребителей за счет государственного газа", - говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Он считает, чтобы действительно решить проблему, надо отделить Нафтогаз и Укргазвыдобування. Тогда топливо будут продавать на бирже, где средняя цена в отопительный сезон около 6 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский хочет, чтобы все поставщики фиксировали годовую цену на газ

Назовут модели авто, которые обложат налогом

1 февраля Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародуют список моделей машин, за которые нужно уплатить транспортный налог в 25 тыс. грн.

В первую очередь это коснется владельцев автомобилей старше 5 лет и стоимостью более 2,2 млн грн.

Сумма налога возрастет, если не заплатить его в течение 60 дней. В первые 90 дней на 10%, после этого срока - на 20%.

Автор: infocar.ua
  Украинцы узнают, за какие авто придется платить налог
Украинцы узнают, за какие авто придется платить налог

Также автомобиль или другое имущество могут арестовать как налоговый залог. В последнем случае машиной можно будет пользоваться, но продать или подарить - нет. Налоговики имеют право продать автомобиль, из полученной суммы получить платеж, а остальные вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.

Появится новое министерство

1 февраля 2021 года в Украине возобновит работу Министерство аграрной политики и продовольствия. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 28 декабря 2020-го.

"Украина имеет мощный агросектор, поэтому есть большая необходимость в возобновлении работы профильного аграрного министерства. Нам нужна эффективная государственная политика в сфере АПК, а также защита интересов украинских производителей", - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министерство агрополитики реорганизовали в сентябре 2019 года. Зато все полномочия перевели в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Восстановление министерства может иметь несколько мотивов. Или здесь действительно все прозрачно и правительству необходимо оно для эффективных решений по агросектору. Или хотят втиснуть в Кабмин своего человека. Чтобы иметь в правительстве как коллегиальном органе дополнительный голос", - говорит политолог Дмитрий Купира.

Запустят новый проект в медицине

В феврале в Украине планируют запустить пилотный проект по гражданской медицинской эвакуации тяжелобольных. К этому вертолетами пользовались только медики Вооруженных сил.

Автор: pixabay.com
  Протестуют медицинскую авиацию для гражданских
Протестуют медицинскую авиацию для гражданских

"Этот проект - важный элемент, в частности, в развитии трансплантации. Так будем иметь возможность вовремя транспортировать воздушным путем анатомические материалы и реципиентов. Первоначально такой услугой будут пользоваться для трансплантации сердца", - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Первыми новый проект на себе испытывают Киев и Львов.

"Дежурить будут воздушные экипажи и медицинские бригады. Вылетать к людям с острыми задержками кровообращения, расстройствами сердечно-сосудистой системы, нарушениями мозговой работы, ожогами 1-й и 2-й степени, ожогами электрическим током или верхних дыхательных путей", - пояснил Степанов.

Экипажи будут посылать в случаях травм позвоночника, проникающих ранений тела, травматических ампутаций конечностей, переломов двух или более трубчатых костей. Также - массовых поражений, стихийных бедствий или если пациенты получили травмы в результате падения с высоты, дорожно-транспортное происшествие и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черниговщина получила "скорые" от нового украинского производителя

Учителя пройдут независимое тестирование

27 февраля состоится 1-й этап независимого тестирования учителей начальных классов. Таким образом проверят их уровень знаний и умений.

Автор: molbuk.ua
  Учителя составят ВНО
Учителя составят ВНО

Принять участие в сертификации смогут только 2 тыс. человек. Для этого должны предварительно зарегистрироваться.

Тест ВНО будет состоять из 100 задач, на выполнение которых участникам будет отведено 180 мин. Каждое правильно выполненное задание - 1 балл. Для успешной сдачи экзамена учителям необходимо набрать не менее 60 баллов.

Те участники, которые не одолеют определенный пороговый балл, не смогут принять участие в следующем этапе сертификации.

Успешное прохождение могут причислить как внеочередное составления аттестации. Кроме того, такие педагоги получат 20% к заработной плате.

Для украинцев хотят ввести новую формулу растаможки евроблях, которая поможет сделать процесс дешевле на €300-500. Планируется, что будет действовать она в течение 180 дней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новые тарифы и налоги: что изменится для украинцев в феврале». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

С голодающей Украине вывозили зерно на экспорт

Самое читаемое
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
Обладательница самых длинных в мире ног примерила маленькое черное платье
6
 Просмотров: 18054
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
Украинка показала необычные секонд-хенды в Финляндии
5
 Просмотров: 7848
Умер одиннадцатиклассник, который пережил клиническую смерть в школе
Умер одиннадцатиклассник, который пережил клиническую смерть в школе Просмотров: 5769
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения
14
 Просмотров: 5508
Отсутствие бесплатного жилья и частые обманы: как изменилась работа в Польше
Отсутствие бесплатного жилья и частые обманы: как изменилась работа в Польше Просмотров: 5265
По сути
Льготники без ограничений, маршрутки по графику, электронный билет: плюсы и минусы реформы общественного транспорта
Льготники без ограничений, маршрутки по графику, электронный билет: плюсы и минусы реформы общественного транспорта
6
 Просмотров: 630
Вместо карантина и тестов на коронавирус будут "паспорта вакцинации"
Вместо карантина и тестов на коронавирус будут "паспорта вакцинации"
 Просмотров: 234
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
7
 Просмотров: 1008
Навальный показал поместье Путина за $1 млрд
Навальный показал поместье Путина за $1 млрд
11
 Просмотров: 4689
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
 1 Просмотров: 1728
Больше всего комментируют
9
России напомнили, кому принадлежит Ай-Петри
2
Начали резко оправдываться - експертка раскритиковала заявление Печерского суда
2
Вакцина против Covid-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
1
"Ходил потолком, спал на стене" - первый космонавт Украины умер во время пробежки
Голосов: 1366
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть