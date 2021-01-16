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суббота, 16 января 2021 11:58

Черниговщина получила "скорые" от нового украинского производителя

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Черниговщина получила &quot;скорые&quot; от нового украинского производителя
Фото: Виктор Кошмал

В конце прошлого года Черниговский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой помощи (7 единиц класса B, 1 - класса C (реанимобиль), которые были созданы на базе Volkswagen Crafter украинским производителем "Ксенко Авто Продакшн". Об этом сообщается на официальной страницы производителя в Facebook.

По словам директора ООО "Ксенко Авто Продакшн" Александра Кучерявина, эти "скорые" выше уровня тех, что массово закупались все предыдущие годы.

"Особенность этих автомобилей в том, что медицинский салон конструировался с учетом потребностей и пожеланий медиков, принимавших непосредственное участие в разработке. Отдельно стоит отметить качество самого шасси и применяемые технологии для медицинского салона, в частности, шумо- и виброизоляции, теплоэффективности, отопления, крепления элементов. При этом медицинское оборудование позволяет медикам удобно работать с ним не только в "скорой", но и за ее пределами. Все сделано для комфортной и эффективной работы медперсонала", - рассказал Кучерявин.

Что касается медицинского оборудования, то оно от лучших производителей, в частности: Zoll (США), Weinmann (Германия), Masimo (США), Nihon Kohden (Япония), Ferno (США), Germa (Швеция).

Как рассказал гендиректор Центра экстренной медицинской помощи Игорь Даниленко, комплектация передовым медоборудованием позволяет медикам максимально эффективно оказывать экстренную помощь.

"Дефибриллятор имеет технологию импульса Zoll, которая уменьшает травматичность сердечной мышцы. Аппарат ИВЛ Weinmann Medumat Standard 2 благодаря большому количеству режимов можно использовать как для реанимации, так и для транспортировки пациента в лечебное учреждение. Пульсоксиметр Masimo - говорит сам за себя, потому что это самая точная пульсоксиметрия в мире и она дает точные показатели даже у тяжелых больных, в том числе больных коронавирусной инфекцией Covid-19. Кроме того, "скорые" укомплектованы портативным капнографом Masimo Emma, что позволяет медикам контролировать эффективность проведения вентиляции вне "скорой". Наши медики очень довольны и считают эти "скорые" лучшими из всех, что видели ", - сказал Даниленко.

На презентации новых автомобилей присутствовали заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, директор Украинского научно-практического центра ЭМП и МК Минздрава Украины Евгений Мороз, директор Северного межрегионального департамента НСЗУ Виктория Малютина, заместитель председателя Черниговской ОГА Александр Савченко, первый заместитель председателя Черниговского облсовета Нина Лемеш, представители Сумской ОГА и другие должностные лица и эксперты.

БЭК

ООО "Ксенко Авто Продакшн" начало серийное производство автомобилей скорой помощи в 2020 году и по итогам прошлого года вышло на 2 место в Украине по количеству поставленных автомобилей скорой помощи.

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Дата
16
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