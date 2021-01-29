Растаможка евроблях может подешеветь: как будут считать стоимость

Для украинцев хотят ввести новую формулу растаможки евроблях, которая поможет сделать процесс дешевле на €300-500.
Планируется, что будет действовать она в течение 180 дней, пишет Obozrevatel.
Соответствующий законопроект уже поддержал Комитет по финансам, налоговой и таможенной политики.
Согласно предложению, новая формула будет выглядеть так: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.
Базовая ставка зависит от возраста машины. Если ей менее 9 лет, то платить ее не нужно. Далее ставки меняются так:
- машине 10 лет - €25;
- машине 11 лет - €50;
- машине 12 лет - €75;
- машине 13 лет - €100;
- машине 14 лет - €125;
- машине 15 лет - €150.
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Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его вычислить, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:
- ставка для двигателя до 2000 куб. см - €0,25,
- ставка для двигателя до 3000 куб. см - €0,2,
- ставка для двигателя до 4000 куб. см - €0,25,
- ставка для двигателя до 5000 куб. см - €0,35,
- ставка для двигателя от 5001 куб. см - €0,5.
Доплата за дизель составляет €100.
Например журналисты считают размер акциза на растаможивание автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.
По новым правилам растаможка первой машины составит €500, по старым - €800. Эта же процедура с машиной возрастом 14 лет по новым правилам будет стоить €625, по старым €1400.
Работники полиции имеют право изымать автомобиль на евробляхах. Со 2-го нарушения полицейские имеют право забрать автомобиль на штрафплощадку.
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