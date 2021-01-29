Растаможка евроблях может подешеветь: как будут считать стоимость

Базовая ставка зависит от возраста машины. Фото: unsplash

Для украинцев хотят ввести новую формулу растаможки евроблях, которая поможет сделать процесс дешевле на €300-500.

Планируется, что будет действовать она в течение 180 дней, пишет Obozrevatel.

Соответствующий законопроект уже поддержал Комитет по финансам, налоговой и таможенной политики.

Согласно предложению, новая формула будет выглядеть так: базовая ставка + коэффициент двигателя + доплата за дизельный двигатель.

Базовая ставка зависит от возраста машины. Если ей менее 9 лет, то платить ее не нужно. Далее ставки меняются так:

- машине 10 лет - €25;

- машине 11 лет - €50;

- машине 12 лет - €75;

- машине 13 лет - €100;

- машине 14 лет - €125;

- машине 15 лет - €150.

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Коэффициент двигателя зависит от его объема. Чтобы его вычислить, нужно объем умножить на указанную ниже ставку:

- ставка для двигателя до 2000 куб. см - €0,25,

- ставка для двигателя до 3000 куб. см - €0,2,

- ставка для двигателя до 4000 куб. см - €0,25,

- ставка для двигателя до 5000 куб. см - €0,35,

- ставка для двигателя от 5001 куб. см - €0,5.

Доплата за дизель составляет €100.

Например журналисты считают размер акциза на растаможивание автомобиля возрастом 8 и 14 лет с бензиновым двигателем 2000 куб. см по старым и новым правилам.

По новым правилам растаможка первой машины составит €500, по старым - €800. Эта же процедура с машиной возрастом 14 лет по новым правилам будет стоить €625, по старым €1400.

Работники полиции имеют право изымать автомобиль на евробляхах. Со 2-го нарушения полицейские имеют право забрать автомобиль на штрафплощадку.