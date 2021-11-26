Черная пятница: где покупать, сколько экономим и как не стать жертвой маркетинга

Автор: Getty Images В прошлом году "черная пятница" была самой успешной для бизнеса за все годы независимости Украины. Доход составил 6,6 млрд грн

Ожидания людей с каждым годом падают. Если раньше хорошей скидкой считали 55%, то сейчас этот показатель упал до 40%, говорит директор по развитию исследовательской компании 4Service Виктория Скорбота. На сегодняшний день 67% опрошенных считают "черную пятницу" лишь средством для обогащения торговых сетей.

Вопреки рекламе, на большие скидки украинцам можно не рассчитывать. Розничные ритейлеры не обрушивают цены, а зачастую делают формальные скидки на 5-10%, по словам маркетолога Артема Ретина. Но есть большая разница между наценкой в рознице в 30% и интернет-магазинах – в 5%.

В этом году ажиотажу в украинских магазинах в период Black Friday еще далеко до доковидного уровня, говорит маркетолог Алена Бучинская.

Онлайн или оффлайн?

"Черную пятницу" 2020-го компания GFK Ukraine назвала самой успешной за все годы независимости Украины. Доход составил 6,6 млрд грн. Оффлайн-продажам помешал "карантин выходного дня", в рамках которого работа торговых центров была ограничена. Ритейлеры сделали акцент на онлайн-продажах, и это сработало: в денежном эквиваленте они выросли на 73%, по результатам исследования.

В этом году эксперты прогнозируют перемену в пропорциях. 72% украинцев планируют совершить покупки в офлайн-магазинах, согласно исследованию компании 4Service. В прошлом году проценты посетителей офлайн- и онлайн-магазинов были на одном уровне. Продажи в розницу вырастут по нескольким причинам. Сказался карантин. Покупатели соскучились по магазинам и торговым центрам, говорит Виктория Скорбота:

"Люди надеются, что "красные зоны" прекратятся. Многие вакцинировались. Еще весной мы делали исследование о том, как люди проводят свободное время. Городские жители посещение торговых центров воспринимают это как развлечение".

Также торговые центры дают возможность пойти один раз и посмотреть предложения разных ритейлеров.

Помимо этого, в прошлом году интернет-магазины огласили большие скидки, но их сайты не справились с нагрузкой. Они "висли", не хватало товара, люди долго не могли получить доставку из-за объема продаж в период Black Friday. Покупатели, которые столкнулись с такой проблемой, на этот раз доверятся оффлайн-магазину.

Однако маркетолог Елена Бучинская говорит, что в этом году сохраняется прошлогодняя тенденция, когда большую часть покупок украинцы совершают онлайн. Это связано с тем, что цены на товары в Интернете традиционно ниже в среднем на 10-15%, а также с тем, что в торговых сетях жестко контролируют наличие COVID-сертификатов и по состоянию на сегодняшний день в торговых центрах покупателей совсем не много.

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По словам Бучинской, в этом году ажиотаж и объемы продаж в период скидок в Украине еще не вернутся на доковидный уровень.

Что покупаем?

Внимание покупателя хотят завоевать все, поэтому скидки делают не только на популярные товары, но и на определенные услуги. Порой выбор весьма неожиданный. Так, мы нашли акции на лазерную эпиляцию, сеансы липосакции, анализы, чистку зубов у стоматолога и даже сеанс у флеболога (сосудистый хирург).

В последнее время поступают и нетипичные предложения на "черную пятницу" от банков, страховых компаний и турфирм, говорит Виктория Скорбота. Но ТОП-5 категорий - это техника, одежда, обувь, товары для дома, косметика и парфюмерия.

Техника возглавляет этот список не просто так. Она является популярным видом подарков, а "черная пятница" плавно перетекает в новогодние закупки, сказала Скорбота.

Как вычислить манипуляцию

• Скидка может ничем не отличаться от цены в другой день

Особенно если речь идет о дорогостоящей технике. Маркетолог Артем Ретин рассказал, что крупным компаниям решение сделать скидку дается не так-то и легко. Изначально в стоимость товара заложена низкая маржа - разница между ценой и себестоимостью. Поэтому в некоторых магазинах скидку на товар указывают ту же, что и была ранее. Только теперь ей придает значение особый день.

"Это пример яркой манипуляции. Скидка была дана производителем еще два месяца назад. И чтобы не демпинговать рынок и не сокращать свою маржу, они просто пишут, что теперь эта скидка в честь "черной пятницы", - рассказал маркетолог.

Покупатели зачастую не ожидают подвохов от именитых брендов, поскольку имиджевые потери значительно отражаются на стоимости бренда, чем пользуются некоторые продавцы, отмечает Бучинская.

"Реальные скидки – максимум 20%. Также очень много появилось откровенно мошеннических схем", - говорит она.

В частности, имеет место "искусственный ажиотаж", когда на полку выставляют "последнюю" пару обуви или единственный экземпляр одежды за полцены, регулярно обновляя ассортимент после каждой удачной продажи товара.

Часто продавцы, в том числе в Интернете, практикуют предоставление скидок на товар взамен на ограничение срока гарантии или правил его возможного возврата, о чем покупатель может узнать уже после покупки.

Также одной из недавних тенденций Бучинская называет появление фишинговых сайтов, которые подделывают дизайн всемирно известных производителей и выманивают деньги у доверчивых покупателей.

"Растет количество фейковых сайтов. Люди там онлайн якобы покупают товары, а на самом деле пополняют карманы мошенников, поэтому надо смотреть на доменное имя сайта, особенно в процессе ажиотажа", - говорит эксперт.

• Не верьте большим скидкам

Особенно на дорогостоящую технику - это не выгодно поставщикам и может говорить о нелегальной работе магазина. Покупатели мониторят рынок прежде, чем купить что-то. Поэтому если цена снижается, то снижают все, по словам Артема Ретина. Поставщики тоже мониторят цены в различных сетях, поэтому демпинг исключен. Даже если отдельная сеть захочет сделать большую скидку на розничную цену, она попадет под санкции, и компания перестанет поставлять товар в этот магазин.

Под распродажи попадает залежавшийся товар, с браком

"Под распродажи попадает залежавшийся товар, с браком. С электроникой сложно, там на скидки рассчитывать вообще нереально", - сказал эксперт. Он добавил, что обрушить цену могут позволить себе маленькие магазины, которые работают в "серую" и завозят товар нелегально: "Если увидели, что в крупном магазине одна цена, а в другом - ниже, то скорее всего, это контрабандный продукт".

• 50% или до 50%

Виктория Скорбота рассказала, что если сравнивать то, что людям предлагают и как они к этому относятся, то техника оправдывает их ожидания. А в позиционировании обуви, одежды и косметики чаще разочаровываются.

"Происходит это от того, что мы получаем рекламу и видим, что на ней написано скидки до 50%. "До" - маленькими буквами, "50%" - большими. Человек приходит в точку продажи и видит, что там еще "до" есть. И получает разочарование", - говорит эксперт.

Также популярны в день "черной пятницы" лотереи "Витягни знижку" или условие "На покупку от суммы … грн". И скидка 50% действует на очень маленькую группу товаров.

При этом, одной из наиболее честных и популярных схем является система скидок "1 + 1 = 3", или "приведи друга". Она прекрасно активизирует продажи и минимизирует подозрительность покупателей, говорит Бучинская.

• Топовый товар

Еще один вид манипуляции, который не всегда соответствует действительности - использование не только "скидки 25%", но и изображения товара узнаваемого бренда в рекламе. Таким образом маркетологи стараются привлечь внимание людей тем, что им интересно и важно. Более честные указывают, что акция распространяется на товары из прошлой коллекции или определенную категорию.

История "черной пятницы" начинается в США. Родоначальником скидок считается торговец Фрэнк Вулворт, который еще в конце XIX века решил распродать все товары в магазине, якобы без ведома владельца, по 5 центов. Невиданная щедрость принесла лавке хорошую прибыль. Предприниматели обратили внимание на такой ход, и с тех пор подобные акции вошла в традицию американцев. А "черной" пятницу после Дня благодарения стали называть в 60-х годах прошлого века. Принято считать, что так этот день окрестили патрульные полицейские и таксисты из-за бесконечных пробок, очередей и драк в магазинах из-за скидок, толп возле касс и столпотворений у витрин на улицах. Со временем традицию "черной пятницы" начали перенимать и магазины Европы.