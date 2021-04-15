"Ректор сказал, что голод - это выдумки буржуазной пропаганды"

Историк Арсен Зинченко рассказал, как его семья пережила Голодомор. ФОТО: Тарас ПОДОЛЯН

Чтобы выехать из деревни в 1933 году надо было брать специальное разрешение. Такой документ крестьянам практически не выдавали, рассказал историк Арсен Зинченко.

"Мой отец родом из села Новопавловка Великоалександровского района Херсонской области. В свое время его старший брат получил хорошее образование - окончил университет и работал директором школы в Песчанском районе. Поскольку был авторитетным человеком, в 1933 году смог взять разрешение на вывоз своих родителей с Херсонской области во время Голодомора. Тогда крестьянам нельзя было переезжать в другую область и это еще одно свидетельство того, что людей обрекали на смерть. Поэтому, когда дядя приехал в Новопавловку, то родные уже были пухлые от голода. Если бы опоздал, то умерли, но благодаря ему все выжили - мой отец Леонид, дядя Яков, дядя Андрей, тетя Зоя, дед Василий, бабушка Наталья. В честь дяди Арсена, который спас всю семью от голода, меня именовали этим именем ", - вспомнил Арсен Леонидович.

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Ученый рассказал, что семья его матери жила в Винницкой области. Там тоже переживали Голодомор.

"Мамина родня жила в селе Парпуровцы под Винницей. Бабушка рассказывала, что мой дед, Федот Борячук, работал фельдшером в Виннице. В семье была корова, поэтому он, идя на работу, брал из дома банку молока, а в областном центре обменивал на хлеб. Так кормил семью. Но сам Федот умер от тифа в 1934 году. Тогда на фоне истощения эта болезнь цеплялась ко многим людям ".

Однако в советские времена нельзя было говорить о голоде и репрессии против национальной культуры.

"Когда учился на историческом факультете Винницкого пединститута, иногда поднимал эту тему. Поэтому меня вызвал ректор Иван Грущенко и начал распекать. Мол, никакого голода не было, это все выдумки буржуазной пропаганды и как я вообще посмел об этом вспоминать. Он это говорит, а я вспоминаю рассказ отца о том, как всю семью спас от голодной смерти его брат Арсен. Позже писатель Владимир Маняк побудил интеллигенцию собирать воспоминания о Голодоморе. в конце 1980-х годов я тоже ездил по деревням и собирал воспоминания очевидцев. Приобщал к этому делу и лучших студентов. А между тем Грущенко уже в независимой Украине публиковал в журнале "Коммунист" отвратительные заметки, отрицая Голодомор ".

Полный текст воспоминаний историка и депутата первого созыва Верховной Рады читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 15 апреля.

В Днепропетровской области с помощью новых технологий будут искать захоронения жертв Голодомора. Для поисков захоронений будут использовать дроны и мультиспектральные камеры. Для этого заключили договор с ОО "Гуманитарной движение", который предоставит камеру и осуществит поисковые работы.