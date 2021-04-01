"Казаки были монахами афонских монастырей" - ученый нашел свидетельство об украинском наследии на Святой горе

Ученый Сергей Шумило нашел документы потерянного старинного скита "Чорний вир", основанного казаками на Афоне 1747. ФОТО: Тарас ПОДОЛЯН

Директор Института афонского наследия в Украине, историк Сергей Шумило исследует документальные свидетельства об украинском наследии на Афоне. В частности, ему удалось найти документы, удостоверяющие присутствие украинских казаков на Святой горе. Ранее на эту тему не было никаких исследований.

"Работа в архивах показала, что есть очень большой пласт малоизвестного нашего национального духовно-культурного наследия. Связь с Афоном имеет тысячелетнюю историю со времен крещения Киевской Руси. Это мировой центр восточнохристианского монашества. Когда князь Владимир Великий принял крещение, то на Афоне по его содействии основывается древнерусский монастырь в честь Богородицы. Он называется "Ксилургу", что в переводе с греческого означает "плотник". Получил такое название, потому что выходцы из Киевской Руси строили дома из дерева, а греки из камня. Другие киевские князья также были ктиторами этого древнерусского монастыря. Наш земляк Антоний Печерский, побывав там, по возвращении с Афона основал Киево-Печерский монастырь, затем пещерный монастырь в Чернигове и от него пошли другие монастыри на Руси. По афонскими образцами были перенесены на Русь монашеские традиции", - рассказал ученый.

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Работая в архивах, Сергей Шумило нашел документы потерянного старинного скита "Чорний вир", основанного казаками на Афоне в 1747 году.

"Когда наткнулся на название "Чорний вир", оно меня удивило, ведь совсем нехарактерное для Афона. Затем удалось найти целый массив документов, что скит "Чорний вир" был основан украинскими казаками в 1740-х. Один из них - это письмо основателя скита иеросхимонаха Григория Голуба к кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому. Там он прямо пишет, что основал этот скит и благодарит Калнишевского за материальную помощь. Это меня заинтриговало и побуждало к дальнейшим поискам", - добавил историк.

Полный текст рассказа Сергея Шумило о потерянном ските и присутствии украинских казаков на Святой горе читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 1 апреля.

Сергей Шумило - последователь известного греческого афонознавця профессора Антония Тахиаоса. Вместе с ним в 2013 году основал научно-общественную организацию "Международный институт афонского наследия", которую с тех пор возглавляет.