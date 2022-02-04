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пятница, 04 февраля 2022 17:03

Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко

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Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Зеленский не отвечает на петицию о санкциях в отношении телеканала. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский игнорирует петицию о закрытии антиукраинского телеканала "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева.

Об этом сообщил блогер Сергей Стерненко.

По словам блогера, Зеленский нарушает закон, не отвечая на петицию о применении санкций в отношении телеканала.

"По закону он обязан в течение 10 рабочих дней отвечать на петиции граждан, набравшие 25 тысяч голосов. Моя петиция набрала эти голоса еще 17 января. Прошло 15 рабочих дней, а ответа до сих пор нет.

Напомню, так же президент не придерживался закона, отвечая на другую петицию – о запрете въезда гражданам РФ или введении визового режима. В конце концов он тогда заявил, что будет разбираться с вопросом, но фактически это был отказ", - отметил Стерненко.

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"По состоянию на данный момент: удалены ютуб-каналы Медведчука, сразу несколько ютуб-каналов "ЛДНР", Германия заблокировала вещание Раша тудей, Франция также начала проверку RT, Facebook удалил страницу "народной милиции ЛНР". И это только новости за последнее время. Прекрасно просто.

Жаль, что кремлевский телеканал "Наш" в Украине еще работает, а президент Зеленский до сих пор не ввел против него и Мураева санкции", - пишет блогер.

17 января петиция прекратить вещание телеканала "Наш" собрала 25 тыс. голосов. Президента призвали инициировать на заседании СНБО вопрос о применении санкций в отношении телеканала с последующим прекращением его вещания.

2 февраля сотни людей вышли под телеканал с требованием его закрыть.

В прошлом году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал "Наш" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды. Также - за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины и трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.

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Дата
04
февраля

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