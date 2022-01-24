Зеленский собирает СНБО

Заседание собирают на вечер. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в понедельник собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом со ссылкой на собеседника в аппарате ведомства пишет "Українська правда".

Заседание начнется в 17.00.

Что на нем будут рассматривать, и связано ли это с последними новостями по поводу бывшего народного депутата Евгения Мураева – пока неизвестно.

Тем временем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что будут рассматривать:

меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз;

состояние дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни, пишет "Бабель".

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По итогам заседания ориентировочно в 18:30 состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

В последний раз СНБО собирался на заседание в ноябре. Тогда рассматривали укрепление границы с Беларусью.

Завтра в Верховной Раде проведут закрытое совещание с участием министров обороны и иностранных дел.

22 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Российская Федерация хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо и что Кремль рассматривает кандидатуру Мураева. США имеют похожие с Великобританией данные о планах Москвы, сообщила американская телекомпания CNN. Мураев назвал заявление британского МИД "глупостью".