ЕС предложил Украине новый пакет финпомощи на €1,2 млрд

ЕС объявил о новом пакете финпомощи для Украины. Фото: УНИАН

Еврокомиссия предложила Украине новый пакет финансовой поддержки в размере €1,2 млрд. Такое предложение сделали из-за напряженной ситуации в стране.

Об этом говорится в заявлении ЕК от 24 января.

"Сегодня я объявляю новый пакет финансовой помощи стране по экстренным займам и грантам. Комиссия предлагает новый пакет экстренной макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Этот пакет поможет Украине удовлетворить потребности в финансировании из-за конфликта. Мы рассчитываем на то, что Совет ЕС и Совет Европейского парламента как можно быстрее примут этот пакет", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Отмечается, что после принятия решения будет быстро выплачен первый транш в размере €600 млн.

"В скором времени мы приступим к работе над второй, долгосрочной программой для поддержки усилий страны по модернизации. В этом году комиссия почти удвоит свою двустороннюю помощь Украине в виде грантов: будет выделено еще €120 млн. Эта поддержка усилит усилия Украины по созданию государства и устойчивости", - говорится. в заявлении.

В октябре прошлого года Украина получила от ЕС €600 млн второго транша макрофинансовой помощи. Средства должны были направят на уменьшение финансовой нагрузки на бюджет страны. ЕС расширит санкции против Росси, если та начнет новый виток агрессии против Украины, заявила ранее Урсула фон дер Ляен.