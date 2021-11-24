Украина получила $700 млн от МВФ

Средства перечислят в Государственное казначейство. Фото: Reuters

Украина получила второй транш Международного валютного фонда на почти $700 млн.

Речь идет о втором транше от МВФ по программе Stand-By, сообщили об ответе Национального банка на запрос УНН.

"24 ноября Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By в размере 500 млн СДР (эквивалент $699 млн).

Соответствующие средства будут зачислены на счета Государственного казначейства Украины", - сообщили в Нацбанке.

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В позапрошлом году в июне МВФ принял 18-месячную программу Stand-By для Украины с финансированием около $5 млрд. Тогда Украина получила первый транш кредита - $2,1 млрд.

Первый пересмотр программы Stand-By Совет исполнительных директоров МВФ завершил на этой неделе. Ранее Украина получила от Европейского Союза второй транш макрофинансовой помощи - €600 млн. Средства будут направлены на уменьшение финансовой нагрузки на бюджет страны.