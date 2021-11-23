МВФ утвердил выделение Украине транша в $700 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил результаты первого пересмотра полученной Украиной в июне 2019 года программы stand-by.
Украина получит транш на сумму $699 млн (500 млн специальных прав заимствования), сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
"Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение по завершению пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение транша Украине объемом около $700 млн. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями Covid-19. Программа МВФ будет продолжена", — отметил Зеленский.
Общая сумма двух траншей составляет $2,8 млрд (2 млрд CДР). Программа продлена на полгода — до конца июня 2022 года.
Программа фокусируется на:
возвращении налогово-бюджетной политики к основам среднесрочной долговой устойчивости с одновременной защитой социально уязвимых домохозяйств, усилением налогового администрирования и уменьшением фискальных рисков от квазифискальных операций, включая те, которые относятся к энергосектору;
обеспечении независимости центрального банка и приоритетного направления денежно-кредитной политики на возвращение инфляции к ее целевому показателю;
улучшении финансового самочувствия банков, включая через доброкачественное управление, с целью восстановления полноценного банковского кредитования частного сектора;
борьбе с коррупцией и продвижении вперед реформы судопроизводства;
уменьшении роли государства и привилегированных групп в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения экономического потенциала.
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Ранее Украина получила от Европейского Союза второй транш макрофинансовой помощи – €600 млн. Средства будут направлены на уменьшение финансовой нагрузки на бюджет страны.
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