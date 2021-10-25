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понедельник, 25 октября 2021 14:40

Украина получила €600 млн помощи от ЕС

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Украина получила €600 млн помощи от ЕС
Полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных нужд. Фото: pixabay.com

Украина получила от Европейского Союза второй транш макрофинансовой помощи - €600 млн.

Средства направят на уменьшение финансовой нагрузки на бюджет страны, говорится на сайте Министерства финансов.

"Мы благодарны партнерам из ЕС за длительную поддержку Украины на пути экономического развития и проведения ключевых реформ. Продолжаем активную работу для обеспечения макрофинансовой стабильности государства и внедрения структурных реформ", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Эффективное сотрудничество с международными партнерами позволит реализовать в Украине амбициозные проекты для роста экономики и поддержки граждан.

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19 октября Верховная Рада приняла законы, необходимые для получения очередного транша МВФ. Они вносят изменения в закон о Национальном банке Украины, повышают политическую независимость регулятора. Законопроект №5850 ограничивает функционал совета Нацбанка. Он не сможет анализировать влияние денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие и предоставлять предложения для изменения этой политики правлению НБУ.

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25
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