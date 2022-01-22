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суббота, 22 января 2022 04:00

ЕС готов и дальше поддерживать Украину финансово

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ЕС готов и дальше поддерживать Украину финансово
Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Фото: Офис президента

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев. Об этом она сказала во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующую информацию Урсула фон дер Ляйен выложила в Twitter.

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"Поговорила с президентом Зеленским. Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов оказывать дальнейшую финансовую помощь Украине и усиливать партнерство в сфере энергетики", - написала она в соцсети.

В свою очередь Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии. Стороны договорились продолжать совместные скоординированные усилия с целью предотвращения эскалации конфликта на границах Украины.

Речь также шла о подготовке к проведению в Украине международного энергетического бизнес-форума, о котором было договорено во время общения в ноябре. Глава государства привлек внимание к угрозам Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск "Северного потока - 2".

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае вторжения в Украину США могут ввести против России "самые сильные" санкции. Вашингтон уверяет Киев в поддержке суверенитета.

В то же время, Евросоюз подготовил масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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