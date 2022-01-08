Ситуация вокруг Украины: Генсек НАТО провел разговор с главой Еврокомиссии

Во время встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом Столтенберг сообщил в Twitter.

"Мы обсуждали наращивание военных сил России в Украине и вокруг нее и последствия европейской безопасности. НАТО продолжает координировать работу с нашим стратегическим партнером ЕС, когда мы готовимся к встрече в совете НАТО-Россия", - говорится в сообщении.

Автор: twitter.com/jensstoltenberg Встреча лидеров прошла перед переговорами НАТО с Россией.

Глава Европейской комиссии в свою очередь отметила, что стратегическое партнерство между ЕС и НАТО важно для мира и стабильности в Европе.

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Переговоры НАТО с Россией по Украине и безопасности в Европе должны пройти 12 января.

Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Journal du Dimanche сообщала , что Евросоюз подготовил масштабные санкции в случае дальнейшей агрессии России в отношении Украины. "Санкции уже готовы. Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий", - отмечала она.