ЕС подготовил ответ на случай дальнейшей агрессии РФ в отношении Украины

Евросоюз пригрозил России санкциям с "огромными последствиями". Фото: Reuters

Евросоюз подготовил масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Journal du Dimanche.

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет подлежать санкциям с огромными последствиями. Они уже готовы. Европейские страны едины и действуют согласованно с США и НАТО. Мы хотим хороших отношений с Россией, но это зависит от ее действий. Она должна прекратить свои провокации", - цитирует Ляйен УП.

Отвечая на вопрос, не заморозит ли диалог между Россией и США процесс интеграции Украины с НАТО и ЕС и не коснется ли это также других стран, таких как Армения или Грузия, глава Еврокомиссии сказала: "Мы глубоко уважаем суверенитет этих стран, а также их территориальную целостность и их способность решать свою судьбу".

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Она отметила, что Соединенные Штаты также разделяют эти принципы. "Таким образом, украинский народ должен решать свое будущее", - подчеркнула она.

По ее словам, поддержка ЕС проявляется в соглашениях об ассоциации и свободной торговле, которые "необходимо изучить и углубить", чтобы торговля товарами и услугами была более прибыльной для Украины, а также для Грузии и Молдовы.

Южный военный округ, дислоцирующийся в Ростове-на-Дону, возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации. Они якобы были на "полевых занятиях", в том числе у границы с Украиной.