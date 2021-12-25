В РФ заявили, что отвели уже 10 тысяч военных от украинской границы

В России заявили, что начали отвод войск. Фото: Слово и Дело

Южный военный округ, дислоцирующийся в Ростове-на-Дону, возвращает 10 тысяч военных в места постоянной дислокации.

Они якобы были на "полевых занятиях", в том числе у границы с Украиной, сообщает "Эхо Москвы".

"Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", — говорится в сообщении.

Военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Северного Кавказа, а также военных баз в Армении, оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Подготовку проходили батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ПВО.

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Новые спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает последние недели наращивать свои силы в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины. На них показали базу в Крыму, наполненную БТРами и танками. Фото сделано 13 декабря. Базу фотографировали в октябре, она была полупустой.