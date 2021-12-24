Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины

Фото: Reuters

Новые спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает в последние недели наращивать свои силы в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины.

Фотографии сделала американская компания Maxar Technologies, передает Reuters.

На них показали базу в Крыму, наполненную БТРами и танками. Фото сделано 13 декабря. Базу фотографировали в октябре, она была полупустой.

В Maxar говорят, что в гарнизон прибыло новое подразделение, состоящее из нескольких сотен единиц бронетехники. Она включает в себя БМП, танки, самоходную артиллерию и средства противовоздушной обороны.

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"В течение последнего месяца наши спутниковые снимки высокого разрешения показали ряд новых российских развертываний в Крыму, а также на нескольких тренировочных участках на западе России вдоль украинской границы", – говорится в заявлении компании.

23 декабря во время пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с США планируются в начале января в Женеве. Информацию о переговорах между РФ и США в январе того же дня подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако точную дату и место проведения встречи еще не определили. По состоянию на 22 декабря у границ Украины на расстоянии в 200 км находится 122 тыс. российских военных. На расстоянии 400 км - более 143 тыс., заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.