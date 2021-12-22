В СНБО назвали количество российских военных на границах

У границ Украины собралось 122 тыс. военных России, сказал Данилов. Фото: ukrinform.ua

По состоянию на 22 декабря у границ Украины в 200 км находится 122 тыс. российских военных. На расстоянии 400 км - более 143 тыс.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" 22 декабря.

"Касательно количества войск. На сегодняшний день мы видим122 тыс. на расстоянии 200 км и 143 500 военных Российской Федерации на расстоянии 400 км от нашей границы", - сказал Данилов.

Отметил, что обстановка с 2014 года у украинских рубежей никогда не была спокойной, но президент и высшее военное руководство страны держат ситуацию на контроле.

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"Мы понимаем, что там происходит. Обострение не может произойти мгновенно, для этого нужно готовиться. Все это мы отслеживаем", - заверил Данилов.

Он напомнил, что с 1 января 2022 года вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления", позволяющий усилить обороноспособность страны.

"У нас дополнительно появляются ресурсы. И территориальная оборона при необходимости даст отпор агрессору. Оружие нужно держать смазанным. Желательно им не пользоваться, но при необходимости все граждане знают, что нужно делать", - подчеркнул секретарь СНБО.

14 декабря Алексей Данилов заявил, что количество российских военных, которое сейчас скопилось на границе с Украиной, не представляет угрозы. Отметил, что украинская разведка отслеживает ситуацию и контролирует.